Украина не смогла достичь поставленных задач во время контрнаступления, потому что старалась избежать больших потерь. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с журналистами в Лондоне, где он принимает участие в международной конференции по восстановлению Украины.
"Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы", – заявил Денис Шмыгаль. Его слова приводят argumenti.ru. Это заявление противоречит словам пленных солдат ВСУ, которые жалуются, что командование использует мобилизованных в качестве пушечного мяса.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление в начале июня. Однако украинские солдаты не смогли найти слабые места в обороне России в зоне спецоперации. Основной удар пришелся на Запорожскую область.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступательные операции идут медленно. К тому же он отметил, что многие иностранные партнеры страны ждали от атак «голливудского фильма». 19 июня директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ используют своих солдат как пушечное мясо.
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