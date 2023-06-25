Глава Казахстана экстренно собрал Совбез из-за ситуации в России

РФ является стратегическим партнером Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеплановое заседание Совета Безопасности страны. Он поручил руководителям ведомств Казахстана быть готовыми к реагированию на кризисные ситуации. Уточняется, что причиной заседания стал мятеж бизнесмена Евгения Пригожина.

«Глава государства провел внеочередное заседание Совета Безопасности. <…> Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране», — сообщает пресс-служба Токаева в telegram-канале.

Президент отметил, что РФ является стратегическим партнером Казахстана. Токаев поручил обеспечить безопасность всех казахстанских граждан, находящихся в РФ. Кроме того, он попросил силовые ведомства Казахстана быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

Пригожин 23 июня заявил, что Минобороны РФ якобы нанесло удар по лагерю его частной армии. В ведомстве назвали информацию недействительной. Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия Пригожина являются предательством. ФСБ возбудила на бизнесмена уголовное дело. Однако мятеж завершился благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он смог договориться с Пригожиным.