Золотов объяснил почему «Вагнер» быстро дошел до Москвы

Золотов: быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» объясняется скоплением силовиков у Москвы
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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, золотов виктор
Силовые структуры находились рядом с Москвой, заявил Виктор Золотов Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Быстрое продвижение боевиков частной армии Евгения Пригожина по России связано с тем, что большинство силовых структур сконцентрировались в Москве. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.

«Быстрое продвижение „Вагнера“ по стране объяснимо концентрацией силовых структур у Москвы», — передает слова Золотова РИА Новости. Также на вопрос о возможных новых провокациях в столице он ответил, что Росгвардия всегда готовится к таким ситуациям, поэтому они будут отражены и подавлены.

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Быстрое продвижение боевиков частной армии Евгения Пригожина по России связано с тем, что большинство силовых структур сконцентрировались в Москве. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади. «Быстрое продвижение „Вагнера“ по стране объяснимо концентрацией силовых структур у Москвы», — передает слова Золотова РИА Новости. Также на вопрос о возможных новых провокациях в столице он ответил, что Росгвардия всегда готовится к таким ситуациям, поэтому они будут отражены и подавлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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