Силовые структуры находились рядом с Москвой, заявил Виктор Золотов
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Быстрое продвижение боевиков частной армии Евгения Пригожина по России связано с тем, что большинство силовых структур сконцентрировались в Москве. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.
«Быстрое продвижение „Вагнера“ по стране объяснимо концентрацией силовых структур у Москвы», — передает слова Золотова РИА Новости. Также на вопрос о возможных новых провокациях в столице он ответил, что Росгвардия всегда готовится к таким ситуациям, поэтому они будут отражены и подавлены.
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