Золотов объяснил почему «Вагнер» быстро дошел до Москвы

Золотов: быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» объясняется скоплением силовиков у Москвы

27 июня 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Силовые структуры находились рядом с Москвой, заявил Виктор Золотов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Быстрое продвижение боевиков частной армии Евгения Пригожина по России связано с тем, что большинство силовых структур сконцентрировались в Москве. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади. «Быстрое продвижение „Вагнера“ по стране объяснимо концентрацией силовых структур у Москвы», — передает слова Золотова РИА Новости. Также на вопрос о возможных новых провокациях в столице он ответил, что Росгвардия всегда готовится к таким ситуациям, поэтому они будут отражены и подавлены.

Быстрое продвижение боевиков частной армии Евгения Пригожина по России связано с тем, что большинство силовых структур сконцентрировались в Москве. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади. «Быстрое продвижение „Вагнера“ по стране объяснимо концентрацией силовых структур у Москвы», — передает слова Золотова РИА Новости. Также на вопрос о возможных новых провокациях в столице он ответил, что Росгвардия всегда готовится к таким ситуациям, поэтому они будут отражены и подавлены.