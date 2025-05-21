Глава МИД Армении высказался о праздновании Дня Победы

Мирзоян: Армения не собирается отказываться от празднования Победы
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Армения продолжает отмечать День Победы вместе с Россией
Армения продолжает отмечать День Победы вместе с Россией Фото:

Армения не собирается отказываться от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, подчеркивая значительный вклад армянского народа в победу над фашизмом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на пресс-конференции.

«Армянский народ внес значительный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне. В борьбе с фашизмом и нацизмом мы потеряли 300 тысяч человек. Отказываться от этого, не чтить память этих людей, не праздновать Победу совершенно неуместно. Это может быть проявлением политической конъюнктуры, что является не совсем правильным подходом», — отметил он. Цитату приводит ТАСС.

Ранее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ряде стран, включая ОАЭ, где прошли торжественные мероприятия с участием дипломатов и представителей армянской диаспоры. Во многих государствах мира 9 мая проводились памятные акции и концерты, подчеркивая значимость сохранения исторической памяти о вкладе народов СССР, в том числе армян, в победу над фашизмом.

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Армения не собирается отказываться от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, подчеркивая значительный вклад армянского народа в победу над фашизмом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на пресс-конференции. «Армянский народ внес значительный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне. В борьбе с фашизмом и нацизмом мы потеряли 300 тысяч человек. Отказываться от этого, не чтить память этих людей, не праздновать Победу совершенно неуместно. Это может быть проявлением политической конъюнктуры, что является не совсем правильным подходом», — отметил он. Цитату приводит ТАСС. Ранее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ряде стран, включая ОАЭ, где прошли торжественные мероприятия с участием дипломатов и представителей армянской диаспоры. Во многих государствах мира 9 мая проводились памятные акции и концерты, подчеркивая значимость сохранения исторической памяти о вкладе народов СССР, в том числе армян, в победу над фашизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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