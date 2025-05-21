Синоптик обрадовал прогнозом погоды в Москве на выходных

Синоптик Шувалов: с 24 по 31 мая в Москве будут идти сильные грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы и ливни пройдут в Москве в конце весны
Грозы и ливни пройдут в Москве в конце весны Фото:

Погода в Москве и Подмосковье в последнюю неделю мая 2025 года окажется по-настоящему летней и изменчивой. В эти дни жителей столицы и области ожидают высокие температуры воздуха. Однако будни омрачат осадки в виде сильных дождей. В беседе с URA.RU синоптик Александр Шувалов рассказал, какую погоду ждать москвичам с 24 по 31 мая. 

Прогноз в Москве на выходных 24 и 25 мая

В Москве ожидаются дожди и высокая температура воздуха
В Москве ожидаются дожди и высокая температура воздуха
Фото:

По словам Александра Шувалова, в ближайшие выходные 24 и 25 мая жители Москвы и Московской области могут рассчитывать на почти летнюю погоду. По словам специалиста, в эти дни ожидается солнечная и сухая погода. 

«В ближайшие субботу и воскресенье погода ожидается солнечная и сухая. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха может повыситься до +25-27 градусов», — рассказал синоптик.

Прогноз погоды в Москве на следующую неделю с 26 мая по 1 июня

В последних числах мая, с 26 по 31, погода несколько изменится, сообщил Александр Шувалов. По ночам в этот период осадков не ожидается, однако днем ежедневно в Московской области будут идти ливни и грозы.

«Что касается следующей недели, то здесь ситуация несколько меняется. Москва и Подмосковье оказываются на западной периферии антициклона. То есть ночью без осадков, и достаточно тепло, а днем при прогреве начнется рост кучево-дождевых облаков. И во второй половине дня ожидаются грозы и сильные ливни», — рассказал синоптик. Он отметил, что осадки будут не повсеместные, а локальные. Однако эти грозы будут производить впечатление, заявил эксперт.

Шувалов сообщил, что при этом на протяжении всей недели температура воздуха будет по-прежнему высокой: +25-27 градусов. И уже в первых числах июня воздух прогреется до +30 градусов. По его словам, синоптики сходятся на том, что июнь будет теплым и начало именно таким и ожидается. Однако точного прогноза на весь июнь пока нет, и Александр Шувалов посоветовал ориентироваться на данные Гидрометцентра за пять, семь суток.

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Погода в Москве и Подмосковье в последнюю неделю мая 2025 года окажется по-настоящему летней и изменчивой. В эти дни жителей столицы и области ожидают высокие температуры воздуха. Однако будни омрачат осадки в виде сильных дождей. В беседе с URA.RU синоптик Александр Шувалов рассказал, какую погоду ждать москвичам с 24 по 31 мая.  Прогноз в Москве на выходных 24 и 25 мая По словам Александра Шувалова, в ближайшие выходные 24 и 25 мая жители Москвы и Московской области могут рассчитывать на почти летнюю погоду. По словам специалиста, в эти дни ожидается солнечная и сухая погода.  «В ближайшие субботу и воскресенье погода ожидается солнечная и сухая. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха может повыситься до +25-27 градусов», — рассказал синоптик. Прогноз погоды в Москве на следующую неделю с 26 мая по 1 июня В последних числах мая, с 26 по 31, погода несколько изменится, сообщил Александр Шувалов. По ночам в этот период осадков не ожидается, однако днем ежедневно в Московской области будут идти ливни и грозы. «Что касается следующей недели, то здесь ситуация несколько меняется. Москва и Подмосковье оказываются на западной периферии антициклона. То есть ночью без осадков, и достаточно тепло, а днем при прогреве начнется рост кучево-дождевых облаков. И во второй половине дня ожидаются грозы и сильные ливни», — рассказал синоптик. Он отметил, что осадки будут не повсеместные, а локальные. Однако эти грозы будут производить впечатление, заявил эксперт. Шувалов сообщил, что при этом на протяжении всей недели температура воздуха будет по-прежнему высокой: +25-27 градусов. И уже в первых числах июня воздух прогреется до +30 градусов. По его словам, синоптики сходятся на том, что июнь будет теплым и начало именно таким и ожидается. Однако точного прогноза на весь июнь пока нет, и Александр Шувалов посоветовал ориентироваться на данные Гидрометцентра за пять, семь суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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