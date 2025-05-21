Как сажать астры по лунному календарю 2025: полная инструкция

Астры — цветы с ярким окрасом и пышным цветением. Эти растения красивы, неприхотливы в выращивании и поэтому пользуются популярностью у садоводов во многих регионах России. О том, когда сажать астры, как подготовить семена для правильного посева и как ухаживать за этим цветами — в материале URA.RU.
Когда высаживать астры в открытый грунт
Астры — одни из самых неприхотливых цветов и выдерживают снижение температуры до -3 градусов. По этой причине их, как однолетние, так и многолетние сорта, обычно высаживают сразу после того, как почва подсохнет после схода снега. Оптимальным временем для высадки астр в открытый грунт считается конец мая — начало июня, когда вероятность возвратных заморозков становится минимальной.
В Подмосковье эти цветы высаживают в конце апреля и в мае, в Ленинградской области — в мае и начале июня, в Краснодарском крае — с конца апреля до конца мая. На Урале, в Сибири и в Северных регионах астры можно сажать с середины мая и до конца июня.
Благоприятные дни для посадки астры по лунному календарю
- в мае: 1–10, 21–22, 25, 29–30
- в июне: 1-3, 6-9, 12
Неблагоприятные дни для посадки астры по лунному календарю
- в мае: 12, 20, 23, 24, 31
- в июне: 4, 5, 10, 11
Виды и сорта астры
Альпийская может расти на одном месте до четырех лет. Высота кустов растения может варьироваться от 15-20 см до 35-40 см. Популярные сорта: «Астра Альпийская голубая», «Астра Альпийская розовая», «Астра Альпийская фиолетовая».
Итальянская часто встречается в диком виде и является многолетним растением. Ее часто называют ромашковой или степной. Высота куста составляет примерно 70 см. Этот сорт астры цветет с июня по сентябрь. Популярные сорта: «Brilliant», «Mira», «Rudolf Goethe», «Sonia».
Американская может достигать в высоту двух метров и относится к многолетним растениям. Большинство этих астр — мелкоцветные, с диаметром корзинок от 1 до 3 см. Популярные сорта: «Барс блю», «Барс пинк», «Пурпл дом», «Браумэн».
Очитколистная астра подходит для открытого грунта. Ее высота достигает 80 см, однако в России часто выращивают карликовую форму этого растения. Такая астра вырастает до 30 см в длину. Популярные сорта: «Nanus», «Астра очитколистная».
Виргинская астра является многолетником. Ее крупные кусты вырастают до полутора метров и цветут до поздней осени. Именно поэтому в народе эту астру называют «сентябринкой». Популярные сорта: «Аметист», «Баллад», «Вайт Леди», «Дженни».
Китайская — это однолетнее растение с пушистыми помпонами высотой от 20 до 90 см. Соцветия такой астры могут достигать до 15-16 см. Цветет с июля до середины сентября. Популярные сорта: «Эрфуртский карлик», «Седая дама», «Уникум», «Харц».
Как выбрать и прорастить семена астры
Для посева рекомендуется использовать молодые семена, срок хранения которых не превышает одного года. Перед приобретением следует внимательно проверить дату фасовки и срок годности, указанные на упаковке. Кроме того, перед началом посадочных работ необходимо тщательно перебрать семена, чтобы исключить наличие слипшихся экземпляров.
За две недели перед посевом семена нужно прорастить. Для этого их помещают во влажную марлю или мягкую ткань, предварительно обработанную раствором марганцовки. Важно следить, чтобы ткань оставалась постоянно влажной, поскольку только в таких условиях семена смогут дать ростки.
Как выбрать готовые саженцы астры
Астры также можно сажать готовыми саженцами, приобретенными у производителей. При выборе таких саженцев важно учитывать состояние корневой системы, так как после транспортировки из питомника они находятся в состоянии стресса. Растения не должны выглядеть «уставшими», а цвет должен быть насыщенно зеленым.
Молодые растения нужно сразу посадить в контейнер с почвенной смесью с добавлением песка. Перед посадкой корешки саженцев рекомендуется немного укоротить, а места срезов присыпать древесной золой или толченым активированным углем.
Как подготовить место для посадки астры
Астры хорошо развиваются на рыхлых, плодородных почвах с нейтральным уровнем кислотности. В случае, если участок с глинистым грунтом, можно обогатить его песком, вермикулитом либо компостом. Место посадки астры должно быть светлым и ровным, чтобы не произошло застаивания воды после дождей. Почва всегда должна быть прогретой. Не желательно рядом с астрами сажать картофель или томат, так как они подвержены грибковому заболеванию.
Как правильно посадить астры
Астры сажают в продолговатые борозды глубиной от одного до двух сантиметров. Оптимальное расстояние между растениями на грядке составляет 20–30 сантиметров. Если семена не проращивались, посеять их сухими. Если пророщенные, аккуратно разложить в бороздки, чтобы не повредить ростки.
Допускается также более плотная посадка семян — так называемым «ручейком». После появления всходов ослабленные растения удаляют, чтобы наиболее крепкие экземпляры остались с промежутками в 20–30 сантиметров. Такой подход позволяет избежать загущения и обеспечивает полноценное развитие цветущих кустов.
По завершении посева почву необходимо аккуратно полить, используя лейку с широкой насадкой-диффузором. При этом важно не переувлажнить землю, чтобы избежать вымывания семян на поверхность. Цветущие астры в открытом грунте можно получить через 80-120 дней от момента, когда появятся всходы — зависит от «скороспелости» сорта.
Как ухаживать за астрами
Астры предпочитают умеренный полив: растения нуждаются во влаге, однако избыток воды может негативно сказаться на их состоянии. После посадки нужно поливать 2–3 раза в неделю, объем воды — 8–10 литров на квадратный метр. В период цветения поливают 1 раз в 5 дней, объем воды — 12–15 литров на квадратный метр.
Кроме того, астрам важно обеспечить достаточно пространства для роста, поскольку при загущенных посадках листья и соцветия становятся мельче и теряют декоративность. Регулярное прореживание и своевременное удаление увядших цветков способствуют поддержанию здоровья растений и обильному цветению.
Примерно через две недели после появления всходов рекомендуется внести комплексное минеральное удобрение для поддержки молодых растений. В течение сезона допускается проведение трех-четырех подкормок. Для этих целей подходят такие удобрения, как «Фаско», сульфат калия, суперфосфат или аммиачная селитра.
Как бороться с болезнями астры и вредителями
Астры подвержены к грибковым и вирусным заболеваниям. При грибковом заболевании «черная ножка» растение гниет, а корневая шейка чернеет. На ранней стадии цветы можно вылечить с помощью раствора фунгицида. Если растение не удается вылечить, то его сжигают, чтобы болезнь не распространилась на другие соцветия. Еще один опасный грибок «ржавчина» проявляется спорами на листьях с бурой жидкостью внутри. Они лопаются и заражают почву.
Для лечения также поможет обработка раствором фунгицида. Вирус «желтуха» переносится тлей и цикадками. У зараженного растения желтеют листья и замедляется рост. На ранней стадии можно удалить пораженные участки и обработать цветы раствором инсектицида. Полностью пораженные астры нужно сжигать.
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