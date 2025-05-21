Минюст предложил лишить комфорта злостных должников по алиментам

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Должникам по алиментам нельзя будет открывать счета в банках
Должникам по алиментам нельзя будет открывать счета в банках Фото:

Запреты на покупку авиа- и железнодорожных билетов повышенной комфортности, а также лишение доступа к государственным интернет-сервисам. Такие новые меры планирует ввести Министерство юстиции России против злостных неплательщиков алиментов. 

О предложениях министерства рассказал первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. «Первое — это запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг, второе — запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт, третье — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — отметил он.

Дополнительно Минюст России рассматривает введение ограничений для злостных неплательщиков алиментов на открытие банковских счетов. Также, по его словам, предлагается ограничить возможности получения кредитов и займов для таких лиц, за исключением тех случаев, когда финансирование будет направлено на погашение долгов по алиментам. 

Ранее в России обсуждались меры по усилению контроля за неработающими гражданами и нелегальной занятостью, включая введение фиксированного налога на доходы для обеспеченных лиц без официального трудоустройства и сбор данных о трудоспособных гражданах. Эти инициативы, как и новые предложения Минюста, направлены на повышение финансовой дисциплины и обеспечение участия всех граждан в выполнении социальных обязательств.

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Запреты на покупку авиа- и железнодорожных билетов повышенной комфортности, а также лишение доступа к государственным интернет-сервисам. Такие новые меры планирует ввести Министерство юстиции России против злостных неплательщиков алиментов.  О предложениях министерства рассказал первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. «Первое — это запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг, второе — запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт, третье — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — отметил он. Дополнительно Минюст России рассматривает введение ограничений для злостных неплательщиков алиментов на открытие банковских счетов. Также, по его словам, предлагается ограничить возможности получения кредитов и займов для таких лиц, за исключением тех случаев, когда финансирование будет направлено на погашение долгов по алиментам.  Ранее в России обсуждались меры по усилению контроля за неработающими гражданами и нелегальной занятостью, включая введение фиксированного налога на доходы для обеспеченных лиц без официального трудоустройства и сбор данных о трудоспособных гражданах. Эти инициативы, как и новые предложения Минюста, направлены на повышение финансовой дисциплины и обеспечение участия всех граждан в выполнении социальных обязательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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