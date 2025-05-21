Минюст предложил лишить комфорта злостных должников по алиментам

Запреты на покупку авиа- и железнодорожных билетов повышенной комфортности, а также лишение доступа к государственным интернет-сервисам. Такие новые меры планирует ввести Министерство юстиции России против злостных неплательщиков алиментов.
О предложениях министерства рассказал первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. «Первое — это запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг, второе — запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт, третье — запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу», — отметил он.
Дополнительно Минюст России рассматривает введение ограничений для злостных неплательщиков алиментов на открытие банковских счетов. Также, по его словам, предлагается ограничить возможности получения кредитов и займов для таких лиц, за исключением тех случаев, когда финансирование будет направлено на погашение долгов по алиментам.
Ранее в России обсуждались меры по усилению контроля за неработающими гражданами и нелегальной занятостью, включая введение фиксированного налога на доходы для обеспеченных лиц без официального трудоустройства и сбор данных о трудоспособных гражданах. Эти инициативы, как и новые предложения Минюста, направлены на повышение финансовой дисциплины и обеспечение участия всех граждан в выполнении социальных обязательств.
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