Песков внес ясность в обмен заключенными России и США «9 на 9»

Песков: Россия и США договариваются о обмене заключенными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и США прорабатывают обмен заключенными по формуле «9 на 9», заявил Песков
Россия и США прорабатывают обмен заключенными по формуле «9 на 9», заявил Песков Фото:

Работа по вопросу обмена заключенными между Россией и США в формате «9 на 9» действительно ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ведется ли подготовка к обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Детали по обмену он уточнять не стал. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались вопросы нового обмена заключенными. Лидеры двух стран отметили, что начата подготовка очередного обмена, предполагающего передачу по 9 человек с каждой стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работа по вопросу обмена заключенными между Россией и США в формате «9 на 9» действительно ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ведется ли подготовка к обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Детали по обмену он уточнять не стал. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались вопросы нового обмена заключенными. Лидеры двух стран отметили, что начата подготовка очередного обмена, предполагающего передачу по 9 человек с каждой стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...