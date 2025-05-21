Песков внес ясность в обмен заключенными России и США «9 на 9»

Работа по вопросу обмена заключенными между Россией и США в формате «9 на 9» действительно ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ведется ли подготовка к обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Детали по обмену он уточнять не стал. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались вопросы нового обмена заключенными. Лидеры двух стран отметили, что начата подготовка очередного обмена, предполагающего передачу по 9 человек с каждой стороны.
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