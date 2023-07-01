В ЛДПР нашли в старой записке Жириновского причину провала мятежа Пригожина

02 июля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский считал, что причина неудач большевиков и царей в единстве народа и православии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мятеж бизнесмена Евгения Пригожина провалился из-за того, что он не оценил силу единства русского народа и православной веры. Аналогичные причины неудач царей и большевиков назвал бывший и ныне покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в записке, опубликованной вице-спикером Государственной думы Борисом Чернышовым в соцсети. «Две ошибки. Вечно прочное Русское государство могло быть при опоре на 1) русский народ; 2) православие. Царь и большевики это не учли, и оба государства рухнули», — озвучил мнение Жириновского Борис Чернышов и провел аналогию с недавним мятежом бизнесмена Пригожина. «Наше государство выстояло перед недавним испытанием (мятежом Пригожина — прим. URA.RU), как раз потому, что опирается на народ и Православие. В день мятежа и патриарх Кирилл, и многочисленные общественные и политические лидеры русского народа четко заявили о своей позиции — на стороне Родины и Президента. Именно поэтому Россия сравнительно легко прошла эту критическую точку», — подытожил вице-спикер в своем telegram-канале исход недавних событий в стране. Ранее политологи Алексей Мартынов и Максим Григорьев высказали мнение, что мятеж Пригожина не удался, потому что россияне мгновенно сплотились вокруг президента России Владимира Путина. Лидера России также поддержали реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мятеж бизнесмена Евгения Пригожина провалился из-за того, что он не оценил силу единства русского народа и православной веры. Аналогичные причины неудач царей и большевиков назвал бывший и ныне покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в записке, опубликованной вице-спикером Государственной думы Борисом Чернышовым в соцсети. «Две ошибки. Вечно прочное Русское государство могло быть при опоре на 1) русский народ; 2) православие. Царь и большевики это не учли, и оба государства рухнули», — озвучил мнение Жириновского Борис Чернышов и провел аналогию с недавним мятежом бизнесмена Пригожина. «Наше государство выстояло перед недавним испытанием (мятежом Пригожина — прим. URA.RU), как раз потому, что опирается на народ и Православие. В день мятежа и патриарх Кирилл, и многочисленные общественные и политические лидеры русского народа четко заявили о своей позиции — на стороне Родины и Президента. Именно поэтому Россия сравнительно легко прошла эту критическую точку», — подытожил вице-спикер в своем telegram-канале исход недавних событий в стране. Ранее политологи Алексей Мартынов и Максим Григорьев высказали мнение, что мятеж Пригожина не удался, потому что россияне мгновенно сплотились вокруг президента России Владимира Путина. Лидера России также поддержали реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры.