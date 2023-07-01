01 июля 2023

В США захотели, чтобы Лукашенко сдал Пригожина в международный суд

Бывший заместитель министра обороны США: Лукашенко мог бы отправить Пригожина в международный суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко мог бы отправить бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО, заявила Эвилин Фаркас Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко может отправить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в международный суд для ареста. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны США Эвилин Фаркас.

«Имея под стражей Пригожина… Лукашенко мог бы доставить Пригожина в международные суды [для ареста]» — рассказала Фаркас американскому изданию The Daily Beast. Она указала, что президент Беларуси также мог бы отправить Пригожина и ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации на Украине.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова разместить у себя в стране бойцов «Вагнера» после мятежа Евгения Пригожина, передает телеканал 360. 23 июня основатель частной армии объявил, что пойдет с бойцами на Москву, попутно уничтожая все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы нанесенный удар ведомства по его бойцам. В МО РФ опровергли обвинения в атаке. Позже Лукашенко с одобрения президента РФ Владимира Путина удалось остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко может отправить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в международный суд для ареста. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны США Эвилин Фаркас. «Имея под стражей Пригожина… Лукашенко мог бы доставить Пригожина в международные суды [для ареста]» — рассказала Фаркас американскому изданию The Daily Beast. Она указала, что президент Беларуси также мог бы отправить Пригожина и ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации на Украине. Лукашенко заявил, что Беларусь готова разместить у себя в стране бойцов «Вагнера» после мятежа Евгения Пригожина, передает телеканал 360. 23 июня основатель частной армии объявил, что пойдет с бойцами на Москву, попутно уничтожая все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы нанесенный удар ведомства по его бойцам. В МО РФ опровергли обвинения в атаке. Позже Лукашенко с одобрения президента РФ Владимира Путина удалось остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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