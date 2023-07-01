В США захотели, чтобы Лукашенко сдал Пригожина в международный суд

Бывший заместитель министра обороны США: Лукашенко мог бы отправить Пригожина в международный суд

02 июля 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко мог бы отправить бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО, заявила Эвилин Фаркас Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко может отправить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в международный суд для ареста. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны США Эвилин Фаркас. «Имея под стражей Пригожина… Лукашенко мог бы доставить Пригожина в международные суды [для ареста]» — рассказала Фаркас американскому изданию The Daily Beast. Она указала, что президент Беларуси также мог бы отправить Пригожина и ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации на Украине. Лукашенко заявил, что Беларусь готова разместить у себя в стране бойцов «Вагнера» после мятежа Евгения Пригожина, передает телеканал 360. 23 июня основатель частной армии объявил, что пойдет с бойцами на Москву, попутно уничтожая все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы нанесенный удар ведомства по его бойцам. В МО РФ опровергли обвинения в атаке. Позже Лукашенко с одобрения президента РФ Владимира Путина удалось остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным, пишет «Национальная служба новостей».

Президент Беларуси Александр Лукашенко может отправить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в международный суд для ареста. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны США Эвилин Фаркас. «Имея под стражей Пригожина… Лукашенко мог бы доставить Пригожина в международные суды [для ареста]» — рассказала Фаркас американскому изданию The Daily Beast. Она указала, что президент Беларуси также мог бы отправить Пригожина и ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации на Украине. Лукашенко заявил, что Беларусь готова разместить у себя в стране бойцов «Вагнера» после мятежа Евгения Пригожина, передает телеканал 360. 23 июня основатель частной армии объявил, что пойдет с бойцами на Москву, попутно уничтожая все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы нанесенный удар ведомства по его бойцам. В МО РФ опровергли обвинения в атаке. Позже Лукашенко с одобрения президента РФ Владимира Путина удалось остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным, пишет «Национальная служба новостей».