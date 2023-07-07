В Кремле сообщили, что Путин не планирует обсуждать падение рубля

В Кремле не планируется никаких совещаний в связи с ситуацией на валютном рынке. Макроэкономические показатели не вызывают опасений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Совещаний по этому поводу не планируется. На недавней встрече президента [России Владимира] Путина с председателем правительства [РФ Михаилом] Мишустиным речь шла о том, что у нас все макроэкономические показатели хорошие и многообещающие. Речь шла о конкретных цифрах. И нет никаких сомнений в макроэкономической стабильности», — подчеркнул Песков.
Глава Сбера Герман Греф накануне заявил, что не считает действующий курс валют оптимальным. По мнению руководителя ВТБ Андрея Костина, падение рубля будет остановлено и начнется его укрепление. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс благом.
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