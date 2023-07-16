В Минобороны доложили о четырех сорванных атаках ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ВСУ в ходе неудачных атак понесли потери в технике, заявил Александр Савчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько попыток украинских бригад атаковать российские войска в районе Серебрянского лесничества в ЛНР были сорваны. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Сегодня были сорваны четыре атаки украинских бригад, которые пытались атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что ни одна из атак не увенчались успехом для украинских сил. В результате этих стычек украинская сторона потеряла танк, две БМП и броневик, а также понесла значительные потери среди своих военнослужащих, заключил Савчук.

Ранее российские военные группировки «Центр» остановили три атаки со стороны украинских бойцов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В районах Невского и Григоровки в ЛНР российские силы успешно отразили нападения противника. Также глава Севастополя Леонид Развожаев сообщил о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город была отражена силами ПВО и флота, передает RT. Среди прочего, было успешно отражено 17 атак со стороны Украины на донецком направлении, сообщает «Национальная служба новостей».

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Несколько попыток украинских бригад атаковать российские войска в районе Серебрянского лесничества в ЛНР были сорваны. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Сегодня были сорваны четыре атаки украинских бригад, которые пытались атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что ни одна из атак не увенчались успехом для украинских сил. В результате этих стычек украинская сторона потеряла танк, две БМП и броневик, а также понесла значительные потери среди своих военнослужащих, заключил Савчук. Ранее российские военные группировки «Центр» остановили три атаки со стороны украинских бойцов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В районах Невского и Григоровки в ЛНР российские силы успешно отразили нападения противника. Также глава Севастополя Леонид Развожаев сообщил о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город была отражена силами ПВО и флота, передает RT. Среди прочего, было успешно отражено 17 атак со стороны Украины на донецком направлении, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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