В Минобороны доложили о четырех сорванных атаках ВСУ

16 июля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

ВСУ в ходе неудачных атак понесли потери в технике, заявил Александр Савчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько попыток украинских бригад атаковать российские войска в районе Серебрянского лесничества в ЛНР были сорваны. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Сегодня были сорваны четыре атаки украинских бригад, которые пытались атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что ни одна из атак не увенчались успехом для украинских сил. В результате этих стычек украинская сторона потеряла танк, две БМП и броневик, а также понесла значительные потери среди своих военнослужащих, заключил Савчук. Ранее российские военные группировки «Центр» остановили три атаки со стороны украинских бойцов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В районах Невского и Григоровки в ЛНР российские силы успешно отразили нападения противника. Также глава Севастополя Леонид Развожаев сообщил о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город была отражена силами ПВО и флота, передает RT. Среди прочего, было успешно отражено 17 атак со стороны Украины на донецком направлении, сообщает «Национальная служба новостей».

Несколько попыток украинских бригад атаковать российские войска в районе Серебрянского лесничества в ЛНР были сорваны. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Сегодня были сорваны четыре атаки украинских бригад, которые пытались атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что ни одна из атак не увенчались успехом для украинских сил. В результате этих стычек украинская сторона потеряла танк, две БМП и броневик, а также понесла значительные потери среди своих военнослужащих, заключил Савчук. Ранее российские военные группировки «Центр» остановили три атаки со стороны украинских бойцов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В районах Невского и Григоровки в ЛНР российские силы успешно отразили нападения противника. Также глава Севастополя Леонид Развожаев сообщил о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город была отражена силами ПВО и флота, передает RT. Среди прочего, было успешно отражено 17 атак со стороны Украины на донецком направлении, сообщает «Национальная служба новостей».