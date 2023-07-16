ФАС усилит контроль за ростом тарифов ЖКХ и цен на продукты 17 июля 2023 в 03:41 Размер текста - 17 + Контроль усилят после жалоб россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России намерены усилить контроль за ростом стоимости продуктов и тарифов ЖКХ в регионах после жалоб россиян. Кроме того, будут установлены единые правила регулирования естественных монополий, заявил статс-секретарь — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. «Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — цитируют слова Пузыревского «Известия». Статс-секретарь добавил, что для принятия мер будет работать комиссия специалистов ФАС. Пузыревский отметил, что первые проверки намерены провести уже в текущем году. Работа стартовала после жалоб россиян, которые отметили удорожание стоимости овощей, сахара, соли, риса, чая и детского питания. Ранее стало известно, что ФАС проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. При этом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла снижение стоимости продуктов питания этим летом и осенью. В России намерены усилить контроль за ростом стоимости продуктов и тарифов ЖКХ в регионах после жалоб россиян. Кроме того, будут установлены единые правила регулирования естественных монополий, заявил статс-секретарь — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. «Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — цитируют слова Пузыревского «Известия». Статс-секретарь добавил, что для принятия мер будет работать комиссия специалистов ФАС. Пузыревский отметил, что первые проверки намерены провести уже в текущем году. Работа стартовала после жалоб россиян, которые отметили удорожание стоимости овощей, сахара, соли, риса, чая и детского питания. Ранее стало известно, что ФАС проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. При этом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла снижение стоимости продуктов питания этим летом и осенью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям