16 июля 2023

ФАС усилит контроль за ростом тарифов ЖКХ и цен на продукты

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, апельсины, магазин, продукты питания
Контроль усилят после жалоб россиян Фото:

В России намерены усилить контроль за ростом стоимости продуктов и тарифов ЖКХ в регионах после жалоб россиян. Кроме того, будут установлены единые правила регулирования естественных монополий, заявил статс-секретарь — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.

«Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — цитируют слова Пузыревского «Известия».

Статс-секретарь добавил, что для принятия мер будет работать комиссия специалистов ФАС. Пузыревский отметил, что первые проверки намерены провести уже в текущем году. Работа стартовала после жалоб россиян, которые отметили удорожание стоимости овощей, сахара, соли, риса, чая и детского питания.

Ранее стало известно, что ФАС проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. При этом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла снижение стоимости продуктов питания этим летом и осенью.

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В России намерены усилить контроль за ростом стоимости продуктов и тарифов ЖКХ в регионах после жалоб россиян. Кроме того, будут установлены единые правила регулирования естественных монополий, заявил статс-секретарь — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. «Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — цитируют слова Пузыревского «Известия». Статс-секретарь добавил, что для принятия мер будет работать комиссия специалистов ФАС. Пузыревский отметил, что первые проверки намерены провести уже в текущем году. Работа стартовала после жалоб россиян, которые отметили удорожание стоимости овощей, сахара, соли, риса, чая и детского питания. Ранее стало известно, что ФАС проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. При этом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла снижение стоимости продуктов питания этим летом и осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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