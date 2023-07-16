ФАС усилит контроль за ростом тарифов ЖКХ и цен на продукты

В России намерены усилить контроль за ростом стоимости продуктов и тарифов ЖКХ в регионах после жалоб россиян. Кроме того, будут установлены единые правила регулирования естественных монополий, заявил статс-секретарь — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.
«Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — цитируют слова Пузыревского «Известия».
Статс-секретарь добавил, что для принятия мер будет работать комиссия специалистов ФАС. Пузыревский отметил, что первые проверки намерены провести уже в текущем году. Работа стартовала после жалоб россиян, которые отметили удорожание стоимости овощей, сахара, соли, риса, чая и детского питания.
Ранее стало известно, что ФАС проверит магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. При этом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла снижение стоимости продуктов питания этим летом и осенью.
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