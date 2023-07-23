Зеленский: при взрыве в Одессе пострадало консульство Греции 24 июля 2023 в 05:17 Размер текста - 17 + В Одессе пострадали 50 зданий, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Здание консульства Греции, расположенное в Одессе, пострадало в результате взрывов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «В Одессе от взрывов пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в городе», — сообщил украинский лидер в telegram-канале. Он также сообщил, что пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе ударом украинской ракеты разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удар был нанесен ВСУ случайно, из-за неправильной работы системы ПВО. Здание консульства Греции, расположенное в Одессе, пострадало в результате взрывов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «В Одессе от взрывов пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в городе», — сообщил украинский лидер в telegram-канале. Он также сообщил, что пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе ударом украинской ракеты разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удар был нанесен ВСУ случайно, из-за неправильной работы системы ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям