23 июля 2023

Зеленский: при взрыве в Одессе пострадало консульство Греции

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Одессе пострадали 50 зданий, заявил Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Здание консульства Греции, расположенное в Одессе, пострадало в результате взрывов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В Одессе от взрывов пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в городе», — сообщил украинский лидер в telegram-канале. Он также сообщил, что пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе ударом украинской ракеты разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удар был нанесен ВСУ случайно, из-за неправильной работы системы ПВО.

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Здание консульства Греции, расположенное в Одессе, пострадало в результате взрывов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «В Одессе от взрывов пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в городе», — сообщил украинский лидер в telegram-канале. Он также сообщил, что пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе ударом украинской ракеты разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удар был нанесен ВСУ случайно, из-за неправильной работы системы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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