Зеленский: при взрыве в Одессе пострадало консульство Греции

Здание консульства Греции, расположенное в Одессе, пострадало в результате взрывов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Одессе от взрывов пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в городе», — сообщил украинский лидер в telegram-канале. Он также сообщил, что пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе ударом украинской ракеты разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удар был нанесен ВСУ случайно, из-за неправильной работы системы ПВО.
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