Захарова: призыв ООН о недопущении эскалации направлен поставщикам оружия Киеву

25 июля 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Захарова перечислила тех, кто вовлечен в конфликт вокруг Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретариат ООН, заявляя о недопустимости эскалации конфликта на Украине, не упоминают, что западные страны поставляют вооружения ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова зампредставителя генсека ООН Фархана Хака о ночной атаке беспилотников на Москву, «Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла», — написала Захарова в telegram-канале. Ранее Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на столицу РФ, призвав все стороны конфликта вокруг Украины избегать эскалации напряженности на фоне атак. Он отметил, что стороны должны предпринять меры по разрядке напряженности, передает RT.

Секретариат ООН, заявляя о недопустимости эскалации конфликта на Украине, не упоминают, что западные страны поставляют вооружения ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова зампредставителя генсека ООН Фархана Хака о ночной атаке беспилотников на Москву, «Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла», — написала Захарова в telegram-канале. Ранее Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на столицу РФ, призвав все стороны конфликта вокруг Украины избегать эскалации напряженности на фоне атак. Он отметил, что стороны должны предпринять меры по разрядке напряженности, передает RT.