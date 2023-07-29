Politika: одна из черт характера Зеленского заставляет Запад искать ему замену

30 июля 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Неблагодарность Зеленского вынуждает Запад искать ему замену Фото: Официальный сайт президента Украины Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского, а также отсутствие понимания своего подчиненного статуса вынуждает Запад искать ему замену. И это лишь верхушка айсберга недовольства среди союзников Зеленского, пишут сербские журналисты. «Высказывания о неблагодарности Владимира Зеленского лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента. Возможно, недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — говорится в публикации газеты Politika . Зеленский не учел изменения настроений в западном обществе и забыл свой подчиненный статус, когда давал наставления своим покровителям. Президент Украины, похоже, забыл что колониальные отношения предполагают, что он помнит всегда, кто в доме хозяин, полагают обозреватели. Ранее американские журналисты писали, что президент Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг в связи с провалом собственного контрнаступления. По мнению журналистов, Зеленский убедил США направить соответствующие снаряды, так как это якобы позволит Киеву быстро прорваться через российские оборонительные укрепления. При этом страны Запада все еще рассчитывают на успешное контрнаступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского, а также отсутствие понимания своего подчиненного статуса вынуждает Запад искать ему замену. И это лишь верхушка айсберга недовольства среди союзников Зеленского, пишут сербские журналисты. «Высказывания о неблагодарности Владимира Зеленского лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента. Возможно, недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — говорится в публикации газеты Politika. Зеленский не учел изменения настроений в западном обществе и забыл свой подчиненный статус, когда давал наставления своим покровителям. Президент Украины, похоже, забыл что колониальные отношения предполагают, что он помнит всегда, кто в доме хозяин, полагают обозреватели. Ранее американские журналисты писали, что президент Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг в связи с провалом собственного контрнаступления. По мнению журналистов, Зеленский убедил США направить соответствующие снаряды, так как это якобы позволит Киеву быстро прорваться через российские оборонительные укрепления. При этом страны Запада все еще рассчитывают на успешное контрнаступление.