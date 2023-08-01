В Офисе Зеленского заявили, что военный переворот в Нигере устроила РФ

На Украине считают, что за военным переворотом в Нигере 27 июля стоит Россия. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Теперь совершенно ясно, что за так называемым „военным переворотом“ в Нигере стоит Россия», — написал он в своем twitter-аккаунте. Заявляя о причастности РФ, Подоляк ссылается на поддержку переворота повстанцами стран Мали и Буркина-Фасо, которые имеют с Россией дипломатические отношения. Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского ссылаются на активность группировки ЧВК «Вагнер» в странах Африки.
Вечером 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. В России отметили, что следили за переворотом в стране и обсуждали его с африканскими лидерами во время саммита в Санкт-Петербурге «Россия — Африка».
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