В Офисе Зеленского заявили, что военный переворот в Нигере устроила РФ

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На Украине считают, что за переворотом в Нигере стоит Россия Фото:

На Украине считают, что за военным переворотом в Нигере 27 июля стоит Россия. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Теперь совершенно ясно, что за так называемым „военным переворотом“ в Нигере стоит Россия», — написал он в своем twitter-аккаунте. Заявляя о причастности РФ, Подоляк ссылается на поддержку переворота повстанцами стран Мали и Буркина-Фасо, которые имеют с Россией дипломатические отношения. Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского ссылаются на активность группировки ЧВК «Вагнер» в странах Африки.

Вечером 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. В России отметили, что следили за переворотом в стране и обсуждали его с африканскими лидерами во время саммита в Санкт-Петербурге «Россия — Африка».

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На Украине считают, что за военным переворотом в Нигере 27 июля стоит Россия. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Теперь совершенно ясно, что за так называемым „военным переворотом“ в Нигере стоит Россия», — написал он в своем twitter-аккаунте. Заявляя о причастности РФ, Подоляк ссылается на поддержку переворота повстанцами стран Мали и Буркина-Фасо, которые имеют с Россией дипломатические отношения. Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского ссылаются на активность группировки ЧВК «Вагнер» в странах Африки. Вечером 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. В России отметили, что следили за переворотом в стране и обсуждали его с африканскими лидерами во время саммита в Санкт-Петербурге «Россия — Африка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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