Киев заявил о пусках ракет по Украине из Беларуси

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Ракетный удар по Украине был совершен из Беларуси, считает украинское военное руководство Фото:

Беларусь запустила по Украине ракету. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Ракеты-из Беларуси!» — пишет украинское командование в telegram-канале. До этого в канале опубликован ряд сообщений о возможных местах взрывов на территории страны.

Ряд других украинских мониторинговых telegram-каналов уточняет, что из Беларуси была запущена одна баллистическая ракета. Никаких доказательств к тому, что белорусские войска запустили ракету по Украине никем с украинской стороны предоставлено не было.

URA.RU направило запрос в Минобороны Беларуси для уточнения информации о якобы пусках ракет по Украине, о которых сообщает украинское командование. На данный момент ответ не поступил.

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Беларусь запустила по Украине ракету. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. «Ракеты-из Беларуси!» — пишет украинское командование в telegram-канале. До этого в канале опубликован ряд сообщений о возможных местах взрывов на территории страны. Ряд других украинских мониторинговых telegram-каналов уточняет, что из Беларуси была запущена одна баллистическая ракета. Никаких доказательств к тому, что белорусские войска запустили ракету по Украине никем с украинской стороны предоставлено не было. URA.RU направило запрос в Минобороны Беларуси для уточнения информации о якобы пусках ракет по Украине, о которых сообщает украинское командование. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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