Киев заявил о пусках ракет по Украине из Беларуси

Беларусь запустила по Украине ракету. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
«Ракеты-из Беларуси!» — пишет украинское командование в telegram-канале. До этого в канале опубликован ряд сообщений о возможных местах взрывов на территории страны.
Ряд других украинских мониторинговых telegram-каналов уточняет, что из Беларуси была запущена одна баллистическая ракета. Никаких доказательств к тому, что белорусские войска запустили ракету по Украине никем с украинской стороны предоставлено не было.
URA.RU направило запрос в Минобороны Беларуси для уточнения информации о якобы пусках ракет по Украине, о которых сообщает украинское командование. На данный момент ответ не поступил.
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