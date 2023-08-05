Киев заявил о пусках ракет по Украине из Беларуси

05 августа 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Ракетный удар по Украине был совершен из Беларуси, считает украинское военное руководство Фото: Сергей Русанов © URA.RU Беларусь запустила по Украине ракету. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. «Ракеты-из Беларуси!» — пишет украинское командование в telegram-канале. До этого в канале опубликован ряд сообщений о возможных местах взрывов на территории страны. Ряд других украинских мониторинговых telegram-каналов уточняет, что из Беларуси была запущена одна баллистическая ракета. Никаких доказательств к тому, что белорусские войска запустили ракету по Украине никем с украинской стороны предоставлено не было. URA.RU направило запрос в Минобороны Беларуси для уточнения информации о якобы пусках ракет по Украине, о которых сообщает украинское командование. На данный момент ответ не поступил.

Беларусь запустила по Украине ракету. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. «Ракеты-из Беларуси!» — пишет украинское командование в telegram-канале. До этого в канале опубликован ряд сообщений о возможных местах взрывов на территории страны. Ряд других украинских мониторинговых telegram-каналов уточняет, что из Беларуси была запущена одна баллистическая ракета. Никаких доказательств к тому, что белорусские войска запустили ракету по Украине никем с украинской стороны предоставлено не было. URA.RU направило запрос в Минобороны Беларуси для уточнения информации о якобы пусках ракет по Украине, о которых сообщает украинское командование. На данный момент ответ не поступил.