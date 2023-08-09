Разрушения в Сергиевом Посаде будут восстановлены за счет властей

09 августа 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Разрушенное в Сергиевом Посаде восстановят за счет властей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Разрушения, которые произошли в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будут устранены за счет властей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Анфилов. «Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — рассказал Сергей Анфилов. Его слова передают РИА Новости.

Разрушения, которые произошли в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будут устранены за счет властей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Анфилов. «Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — рассказал Сергей Анфилов. Его слова передают РИА Новости.