Разрушения в Сергиевом Посаде будут восстановлены за счет властей

Разрушенное в Сергиевом Посаде восстановят за счет властей
Разрушения, которые произошли в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будут устранены за счет властей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Анфилов.
«Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — рассказал Сергей Анфилов. Его слова передают РИА Новости.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.