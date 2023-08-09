Разрушения в Сергиевом Посаде будут восстановлены за счет властей

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Разрушенное в Сергиевом Посаде восстановят за счет властей Фото:

Разрушения, которые произошли в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будут устранены за счет властей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Анфилов.

«Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — рассказал Сергей Анфилов. Его слова передают РИА Новости.

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Разрушения, которые произошли в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будут устранены за счет властей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Анфилов. «Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — рассказал Сергей Анфилов. Его слова передают РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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