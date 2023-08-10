Турция в переговорах с Западом получила устные гарантии по экспорту российской продукции

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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, зерно, посевная, шелуха, сельское хозяйство
ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна Фото:
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Турция в ходе переговоров получает устные гарантии от партнеров по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

«В переговорах мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно», — рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе. По его словам, ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна. К тому же, России могут быть озвучены новые предложения.

РФ объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий, передает RT.

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Турция в ходе переговоров получает устные гарантии от партнеров по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе. «В переговорах мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно», — рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе. По его словам, ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна. К тому же, России могут быть озвучены новые предложения. РФ объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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