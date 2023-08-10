Турция в переговорах с Западом получила устные гарантии по экспорту российской продукции

10 августа 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция в ходе переговоров получает устные гарантии от партнеров по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе. «В переговорах мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно», — рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе. По его словам, ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна. К тому же, России могут быть озвучены новые предложения. РФ объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий, передает RT.

Турция в ходе переговоров получает устные гарантии от партнеров по экспорту российской продукции, однако этого недостаточно для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе. «В переговорах мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно», — рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе. По его словам, ООН продолжает переговоры с Западом об экспорте российского зерна. К тому же, России могут быть озвучены новые предложения. РФ объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий, передает RT.