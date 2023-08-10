Жительницу Анапы, убившую своего грудного сына, арестовали

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В следственном комитете продолжат расследование (архивное фото) Фото:

В Анапе арестовали женщину, которая убила своего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что продолжают расследование по обвинению 20-летней местной жительницы в убийстве 3-месячного сына.

Как сообщили в канале, женщина нанесла ребенку удар ножом. Во время допроса она признала свою вину.

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В Анапе арестовали женщину, которая убила своего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что продолжают расследование по обвинению 20-летней местной жительницы в убийстве 3-месячного сына. Как сообщили в канале, женщина нанесла ребенку удар ножом. Во время допроса она признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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