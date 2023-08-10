Жительницу Анапы, убившую своего грудного сына, арестовали

В следственном комитете продолжат расследование (архивное фото)
В Анапе арестовали женщину, которая убила своего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что продолжают расследование по обвинению 20-летней местной жительницы в убийстве 3-месячного сына.
Как сообщили в канале, женщина нанесла ребенку удар ножом. Во время допроса она признала свою вину.
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