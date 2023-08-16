16 августа 2023

Футбольному судье FIFA спасли жизнь при перелете из Москвы в Новосибирск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, сумка, пожарный, скорая помошь
Жизнь арбитру спас врач, который находился на борту Фото:

Футбольному арбитру FIFA Алексею Луневу стало плохо при перелете из Москвы в Новосибирск. Медицинскую помощь ему оказал другой пассажир, сообщило издание Sportbox.

«Лунев летел прямым рейсом в Новосибирск. На борту у него внезапно ухудшилось самочувствие и он попросил медицинскую помощь. На его счастье в салоне самолета находился доктор Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев. Мужчина быстро откликнулся и начал приводить Алексея Лунева в чувство», — написало издание.

Спустя некоторое время арбитр пришел в себя, врач находился рядом с ним до конца полета. Лунев отказался от госпитализации. Издание не уточнило, из-за чего ему потребовалась помощь.

Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он отметил, что верит в скорую встречу со спортсменами «в духе честной игры».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольному арбитру FIFA Алексею Луневу стало плохо при перелете из Москвы в Новосибирск. Медицинскую помощь ему оказал другой пассажир, сообщило издание Sportbox. «Лунев летел прямым рейсом в Новосибирск. На борту у него внезапно ухудшилось самочувствие и он попросил медицинскую помощь. На его счастье в салоне самолета находился доктор Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев. Мужчина быстро откликнулся и начал приводить Алексея Лунева в чувство», — написало издание. Спустя некоторое время арбитр пришел в себя, врач находился рядом с ним до конца полета. Лунев отказался от госпитализации. Издание не уточнило, из-за чего ему потребовалась помощь. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он отметил, что верит в скорую встречу со спортсменами «в духе честной игры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...