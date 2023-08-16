Футбольному судье FIFA спасли жизнь при перелете из Москвы в Новосибирск

16 августа 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Жизнь арбитру спас врач, который находился на борту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Футбольному арбитру FIFA Алексею Луневу стало плохо при перелете из Москвы в Новосибирск. Медицинскую помощь ему оказал другой пассажир, сообщило издание Sportbox. «Лунев летел прямым рейсом в Новосибирск. На борту у него внезапно ухудшилось самочувствие и он попросил медицинскую помощь. На его счастье в салоне самолета находился доктор Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев. Мужчина быстро откликнулся и начал приводить Алексея Лунева в чувство», — написало издание . Спустя некоторое время арбитр пришел в себя, врач находился рядом с ним до конца полета. Лунев отказался от госпитализации. Издание не уточнило, из-за чего ему потребовалась помощь. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он отметил, что верит в скорую встречу со спортсменами «в духе честной игры».

Футбольному арбитру FIFA Алексею Луневу стало плохо при перелете из Москвы в Новосибирск. Медицинскую помощь ему оказал другой пассажир, сообщило издание Sportbox. «Лунев летел прямым рейсом в Новосибирск. На борту у него внезапно ухудшилось самочувствие и он попросил медицинскую помощь. На его счастье в салоне самолета находился доктор Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев. Мужчина быстро откликнулся и начал приводить Алексея Лунева в чувство», — написало издание. Спустя некоторое время арбитр пришел в себя, врач находился рядом с ним до конца полета. Лунев отказался от госпитализации. Издание не уточнило, из-за чего ему потребовалась помощь. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Он отметил, что верит в скорую встречу со спортсменами «в духе честной игры».