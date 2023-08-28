В НАТО назвали главную проблему в обучении солдат ВСУ

FT: обучению украинских военных мешает незнание языка

Украинским военным сложно обучаться без знания иностранных языков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Незнание иностранных языков украинскими солдатами не позволяет им быстро обучаться современным западным методикам ведения войны. К решению проблемы привлекают переводчиков, но их не хватает, сообщил газете Financial Times голландский генерал Мартин Бонн.

«Большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте. В особенности с теми, которые не используются в повседневной жизни», — приводит издание слова голландского бригадного генерала Мартина Бонна.

FT пишет, что многие украинские военнослужащие не владеют иностранными языками на разговорном уровне. Наибольшие трудности возникают, когда необходимо перевести специальную техническую документацию с английского или немецкого языков на украинский.

Для решения проблемы Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, однако и у них могут возникать сложности в знании специфической военной и технической документации. Кроме того, западные инструкторы иногда высказывают недовольство тем, что Киев направляет им немолодых специалистов. Например, одному из украинских переводчиков недавно исполнился 71 год.

Западные специалисты постоянно обучают украинцев современным методикам и тактикам ведения войны. Например, Греция учит пилотов ВСУ работать на новейших американских истребителях F-16. Это нужно для обеспечения так называемого господства в воздухе.