В США обвинили ВСУ в ударе по Константиновке с 17 погибшими

NYT: рынок в Константиновке поразила украинская ракета

19 сентября 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

Жители погибли на рынке в Константиновке в результате удара прилета украинской ракеты, пишет NYT Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рынок в городе Константиновке, находящемся под контролем ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), был поражен украинской ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом пишет газета The New York Times «Городской рынок в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР поразила украинская ракета», — говорится в расследовании газеты. Там добавили, что по материалам исследования, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, свидетельские показания и информацию из социальных сетей, есть убедительные доказательства того, что катастрофа была результатом неконтролируемого полета украинской ПВО-ракеты, выпущенной из системы «Бук». Изданию удалось установить по записям видеонаблюдения, что ракета прилетела в Константиновку с территории, находящейся под контролем Украины, а не с позиций России. Журналисты газеты также обратили внимание на совпадение времени удара с двумя ракетными запусками, осуществленными ВСУ, и размер отверстий в зданиях, совпадающий с размерами поражающих элементов комплекса «Бук». Ранее украинские СМИ обвиняли Россию в ударе по Константиновке в ДНР, в результате которого погибло 17 человек. Однако совместный проект URA.RU и «Лапша Медиа» указали, что эти заявления являются фейком. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен со стороны Украины. В ходе заседания Совбеза ООН, постпред России Василий Небензя заявил, что Украина провела провокацию в Константиновке по аналогичной схеме, как в Буче, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок в городе Константиновке, находящемся под контролем ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), был поражен украинской ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом пишет газета The New York Times «Городской рынок в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР поразила украинская ракета», — говорится в расследовании газеты. Там добавили, что по материалам исследования, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, свидетельские показания и информацию из социальных сетей, есть убедительные доказательства того, что катастрофа была результатом неконтролируемого полета украинской ПВО-ракеты, выпущенной из системы «Бук». Изданию удалось установить по записям видеонаблюдения, что ракета прилетела в Константиновку с территории, находящейся под контролем Украины, а не с позиций России. Журналисты газеты также обратили внимание на совпадение времени удара с двумя ракетными запусками, осуществленными ВСУ, и размер отверстий в зданиях, совпадающий с размерами поражающих элементов комплекса «Бук». Ранее украинские СМИ обвиняли Россию в ударе по Константиновке в ДНР, в результате которого погибло 17 человек. Однако совместный проект URA.RU и «Лапша Медиа» указали, что эти заявления являются фейком. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен со стороны Украины. В ходе заседания Совбеза ООН, постпред России Василий Небензя заявил, что Украина провела провокацию в Константиновке по аналогичной схеме, как в Буче, передает «Национальная служба новостей».