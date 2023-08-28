В Горловке погиб 18-летний юноша из-за обстрела ВСУ

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Из-за обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Горловке Донецкой области в результате обстрела ВСУ погиб 18-летний юноша. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель», — заявил Иван Приходько. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

Днем ранее украинские силы обстреляли Донецк. Сообщалось о трех пострадавших подростках, получивших контузии и осколочные ранения, пишет MK.RU.

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В Горловке Донецкой области в результате обстрела ВСУ погиб 18-летний юноша. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель», — заявил Иван Приходько. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Днем ранее украинские силы обстреляли Донецк. Сообщалось о трех пострадавших подростках, получивших контузии и осколочные ранения, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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