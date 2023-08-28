В Горловке погиб 18-летний юноша из-за обстрела ВСУ

28 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Из-за обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Горловке Донецкой области в результате обстрела ВСУ погиб 18-летний юноша. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель», — заявил Иван Приходько. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Днем ранее украинские силы обстреляли Донецк. Сообщалось о трех пострадавших подростках, получивших контузии и осколочные ранения, пишет MK.RU .

В Горловке Донецкой области в результате обстрела ВСУ погиб 18-летний юноша. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель», — заявил Иван Приходько. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Днем ранее украинские силы обстреляли Донецк. Сообщалось о трех пострадавших подростках, получивших контузии и осколочные ранения, пишет MK.RU.