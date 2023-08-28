В Горловке погиб 18-летний юноша из-за обстрела ВСУ

Из-за обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Горловке Донецкой области в результате обстрела ВСУ погиб 18-летний юноша. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель», —
Днем ранее украинские силы обстреляли Донецк. Сообщалось о трех пострадавших подростках, получивших контузии и осколочные ранения, пишет
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