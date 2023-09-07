Власти ДНР опровергли причастность РФ к удару по Константиновке

07 сентября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Ракета запускалась с подконтрольной Украине территории, сообщил Даниил Безносов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ обвиняют Россию в ударе по Константиновке в Донецкой народной республике, в результате которого погибло 17 человек. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данные заявления — фейк. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. «При внимательном изучении видео слышен пуск ракеты и траектория полета самой ракеты в отражении на крыше автомобиля. По звуку и траектории полета ракеты очевидно, что ракета запускалась с подконтрольной Украине территории», — написал Безносов в своем telegram-канале . Военкор Александр Коц также отметил, что украинские самолеты запустили ракету AGM HARM из района Дружковки, которая подконтрольная ВВС Украины. По его словам, на видео заметно, что ракета прилетела именно оттуда.

Украинские СМИ обвиняют Россию в ударе по Константиновке в Донецкой народной республике, в результате которого погибло 17 человек. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данные заявления — фейк. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. «При внимательном изучении видео слышен пуск ракеты и траектория полета самой ракеты в отражении на крыше автомобиля. По звуку и траектории полета ракеты очевидно, что ракета запускалась с подконтрольной Украине территории», — написал Безносов в своем telegram-канале. Военкор Александр Коц также отметил, что украинские самолеты запустили ракету AGM HARM из района Дружковки, которая подконтрольная ВВС Украины. По его словам, на видео заметно, что ракета прилетела именно оттуда.