Власти ДНР опровергли причастность РФ к удару по Константиновке

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо, stock
Ракета запускалась с подконтрольной Украине территории, сообщил Даниил Безносов Фото:
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Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ обвиняют Россию в ударе по Константиновке в Донецкой народной республике, в результате которого погибло 17 человек. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данные заявления — фейк. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны.

«При внимательном изучении видео слышен пуск ракеты и траектория полета самой ракеты в отражении на крыше автомобиля. По звуку и траектории полета ракеты очевидно, что ракета запускалась с подконтрольной Украине территории», — написал Безносов в своем telegram-канале.

Военкор Александр Коц также отметил, что украинские самолеты запустили ракету AGM HARM из района Дружковки, которая подконтрольная ВВС Украины. По его словам, на видео заметно, что ракета прилетела именно оттуда.

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Украинские СМИ обвиняют Россию в ударе по Константиновке в Донецкой народной республике, в результате которого погибло 17 человек. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данные заявления — фейк. По словам первого замминистра информации ДНР Даниила Безносова, удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. «При внимательном изучении видео слышен пуск ракеты и траектория полета самой ракеты в отражении на крыше автомобиля. По звуку и траектории полета ракеты очевидно, что ракета запускалась с подконтрольной Украине территории», — написал Безносов в своем telegram-канале. Военкор Александр Коц также отметил, что украинские самолеты запустили ракету AGM HARM из района Дружковки, которая подконтрольная ВВС Украины. По его словам, на видео заметно, что ракета прилетела именно оттуда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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