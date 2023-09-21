Пашинян впервые обратился к армянам после операции в Карабахе

Пашинян не упомянул Карабах в обращении в честь Дня независимости Армении

21 сентября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что нельзя отказываться от Алма-Атинской декларации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил граждан с Днем независимости страны, отметив важность мирного обустройства региона. Он коснулся Алма-Атинской декларации, принятой в декабре 1991 года, на основании которой Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Во время обращения Пашинян ни разу не упомянул Нагорный Карабах. «В последнее время меня часто критикуют за то, что во внешней и региональной политике я опираюсь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны республикой Армения», — заявил он в своем видеообращении. Оно опубликовано на официальном сайте премьер-министра Армении. Пашинян отметил, что отказ от соблюдения Алма-Атинской декларации поставит под угрозу независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении. По его словам, армянский народ переживает сложные времена. «Нельзя путать мир с прекращением огня или перемирием. Мир — это среда, лишенная межгосударственных или межэтнических конфликтов», — заключил Пашинян. Ранее премьер-министр Армении заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Регион сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил граждан с Днем независимости страны, отметив важность мирного обустройства региона. Он коснулся Алма-Атинской декларации, принятой в декабре 1991 года, на основании которой Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Во время обращения Пашинян ни разу не упомянул Нагорный Карабах. «В последнее время меня часто критикуют за то, что во внешней и региональной политике я опираюсь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны республикой Армения», — заявил он в своем видеообращении. Оно опубликовано на официальном сайте премьер-министра Армении. Пашинян отметил, что отказ от соблюдения Алма-Атинской декларации поставит под угрозу независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении. По его словам, армянский народ переживает сложные времена. «Нельзя путать мир с прекращением огня или перемирием. Мир — это среда, лишенная межгосударственных или межэтнических конфликтов», — заключил Пашинян. Ранее премьер-министр Армении заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Регион сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».