Шойгу заявил о принятии важного решения по российской авиации

Шойгу сообщил о решении по замене Ан-72 и Ан-26 легкими транспортными самолетами
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Сергей Шойгу рассказал о рекорде России Фото:
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Российские власти нашли решение по замене самолетов Ан-72 и Ан-26. Кроме того, Россия, проводя спецоперацию, превзошла загрузку военно-транспортной авиации почти в два раза. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании после проверки выполнения госзаказа на предприятии по производству самолетов ВТА в Ульяновске.

Министр обороны заявил о планах решения важнейшего вопроса — замены Ан-72 и Ан-26 легкими транспортными самолетами. «Решение по важнейшему вопросу найдено. Надо определиться со сроками, как скоро, и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ.

По его словам, российская авиация справилась с загрузкой, превосходящей самые тяжелые времена СССР. «С учетом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны призвал поддерживать парк самолетов в рабочем состоянии и развивать его. Кроме того, он призвал удвоить количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году. «К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», — пояснил Шойгу.

Шойгу в течение года планомерно посещает российские заводы и проверяет выполнение гособоронзаказов. Так, 15 сентября он совершил визит на завод «Звезда» в Приморье.

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Российские власти нашли решение по замене самолетов Ан-72 и Ан-26. Кроме того, Россия, проводя спецоперацию, превзошла загрузку военно-транспортной авиации почти в два раза. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании после проверки выполнения госзаказа на предприятии по производству самолетов ВТА в Ульяновске. Министр обороны заявил о планах решения важнейшего вопроса — замены Ан-72 и Ан-26 легкими транспортными самолетами. «Решение по важнейшему вопросу найдено. Надо определиться со сроками, как скоро, и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ. По его словам, российская авиация справилась с загрузкой, превосходящей самые тяжелые времена СССР. «С учетом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», — сказал Сергей Шойгу. Министр обороны призвал поддерживать парк самолетов в рабочем состоянии и развивать его. Кроме того, он призвал удвоить количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году. «К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», — пояснил Шойгу. Шойгу в течение года планомерно посещает российские заводы и проверяет выполнение гособоронзаказов. Так, 15 сентября он совершил визит на завод «Звезда» в Приморье.
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