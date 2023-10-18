Белый дом: Байден задаст Израилю неудобные вопросы из-за войны

Президент США Джо Байден намерен задать неудобные вопросы Иерусалиму из-за войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме.
«Байден намерен „как друг“ поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом», — передает заявления Белого дома argumenti.ru. Также в администрации американского лидера подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без гибели гражданских.
Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. С тех пор обе стороны противостояния неоднократно наносили друг по другу ракетные удары.
В ночь на 18 октября стало известно о ракетном взрыве в одной из больниц сектора Газа, в результате чего погибли более 500 человек. После этого многие осудили Израиль за атаку. Однако Иерусалим утверждает, что ракета, попавшая в больницу, принадлежала ХАМАСу.
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