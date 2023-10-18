Белый дом: Байден задаст Израилю неудобные вопросы из-за войны 18 октября 2023 в 09:24 Размер текста - 17 + В Белом доме заявили, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без смертей гражданских Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден намерен задать неудобные вопросы Иерусалиму из-за войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден намерен „как друг“ поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом», — передает заявления Белого дома argumenti.ru. Также в администрации американского лидера подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без гибели гражданских. Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. С тех пор обе стороны противостояния неоднократно наносили друг по другу ракетные удары. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном взрыве в одной из больниц сектора Газа, в результате чего погибли более 500 человек. После этого многие осудили Израиль за атаку. Однако Иерусалим утверждает, что ракета, попавшая в больницу, принадлежала ХАМАСу. Президент США Джо Байден намерен задать неудобные вопросы Иерусалиму из-за войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден намерен „как друг“ поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом», — передает заявления Белого дома argumenti.ru. Также в администрации американского лидера подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без гибели гражданских. Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. С тех пор обе стороны противостояния неоднократно наносили друг по другу ракетные удары. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном взрыве в одной из больниц сектора Газа, в результате чего погибли более 500 человек. После этого многие осудили Израиль за атаку. Однако Иерусалим утверждает, что ракета, попавшая в больницу, принадлежала ХАМАСу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям