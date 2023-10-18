Белый дом: Байден задаст Израилю неудобные вопросы из-за войны

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме заявили, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без смертей гражданских Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден намерен задать неудобные вопросы Иерусалиму из-за войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден намерен „как друг“ поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом», — передает заявления Белого дома argumenti.ru. Также в администрации американского лидера подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без гибели гражданских.

Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. С тех пор обе стороны противостояния неоднократно наносили друг по другу ракетные удары.

В ночь на 18 октября стало известно о ракетном взрыве в одной из больниц сектора Газа, в результате чего погибли более 500 человек. После этого многие осудили Израиль за атаку. Однако Иерусалим утверждает, что ракета, попавшая в больницу, принадлежала ХАМАСу.

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Президент США Джо Байден намерен задать неудобные вопросы Иерусалиму из-за войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден намерен „как друг“ поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом», — передает заявления Белого дома argumenti.ru. Также в администрации американского лидера подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен обходиться без гибели гражданских. Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. С тех пор обе стороны противостояния неоднократно наносили друг по другу ракетные удары. В ночь на 18 октября стало известно о ракетном взрыве в одной из больниц сектора Газа, в результате чего погибли более 500 человек. После этого многие осудили Израиль за атаку. Однако Иерусалим утверждает, что ракета, попавшая в больницу, принадлежала ХАМАСу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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