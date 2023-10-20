Лавров прокомментировал обвинения США о получении боеприпасов из КНДР

Лавров назвал слухами обвинения США в получении Россией ракет из Северной Кореи
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Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, лавров сергей
Американцы всех обманывают, заявил Сергей Лавров Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что претензии США о том, что Россия получает боеприпасы из Северной Кореи, являются слухами. Такое заявление он сделал в эфире передачи «60 минут».

«Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, — это не новость. Это всем хорошо известно», — заявил Сергей Лавров в ответ на вопрос, получает ли Россия северокорейские боеприпасы. Трансляция передачи велась на телеканале «Россия 1».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что претензии США о том, что Россия получает боеприпасы из Северной Кореи, являются слухами. Такое заявление он сделал в эфире передачи «60 минут». «Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, — это не новость. Это всем хорошо известно», — заявил Сергей Лавров в ответ на вопрос, получает ли Россия северокорейские боеприпасы. Трансляция передачи велась на телеканале «Россия 1».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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