Власти РФ не собираются принимать жестких мер по ценам на топливо

Правительство РФ не намерено принимать жестких мер по ценам на бензин и дизель

03 ноября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Правительство не будет принимать жесткие меры по ценам на дизель и бензин, сказал Александр Новак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России не намерено принимать жестких мер по ценам на бензин и дизель. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Мы считаем, что нет необходимости в настоящее время предпринимать какие-либо резкие решения», — сказал Александр Новак во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что российский кабмин рассматривает другие меры, касающиеся топлива. Так, по его словам, правительство обсуждает запрет экспорта керосина. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ждет от правительства доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо, передает Pravda.Ru. Также сообщалось о заседании кабмина, на котором не было принято решения о запрете экспорта топлива, сообщил Новак.

Правительство России не намерено принимать жестких мер по ценам на бензин и дизель. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Мы считаем, что нет необходимости в настоящее время предпринимать какие-либо резкие решения», — сказал Александр Новак во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что российский кабмин рассматривает другие меры, касающиеся топлива. Так, по его словам, правительство обсуждает запрет экспорта керосина. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ждет от правительства доклад о мерах по стабилизации оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо, передает Pravda.Ru. Также сообщалось о заседании кабмина, на котором не было принято решения о запрете экспорта топлива, сообщил Новак.