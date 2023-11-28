В мире США ФРС заявила о риске усиления инфляции в США 28 ноября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + ФРС США не планируют снижать ставку из-за высокой инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о риске усиления инфляции. Поспособствовать этому может ожидаемый рост цен на энергоносители. Об этом заявила член совета управляющих ФРС Мишель Боумен. «В предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений для снижения общих показателей инфляции», — приводит слова Мишель Боумен РИА Новости. По ее мнению, это может представлять существенные риски для сдерживания инфляции. В апреле этого года американский журналист Клейтон Моррис, заявлял о грядущей рецессии, которая могла привести к кризису в США. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года. Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о риске усиления инфляции. Поспособствовать этому может ожидаемый рост цен на энергоносители. Об этом заявила член совета управляющих ФРС Мишель Боумен. «В предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений для снижения общих показателей инфляции», — приводит слова Мишель Боумен РИА Новости. По ее мнению, это может представлять существенные риски для сдерживания инфляции. В апреле этого года американский журналист Клейтон Моррис, заявлял о грядущей рецессии, которая могла привести к кризису в США. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям