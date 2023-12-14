Путин осудил растущий национализм в России и мире

Президент России Владимир Путин негативно отнесся к тому, что в мире растут различные виды национализма. Речь идет об антисемитизме, исламофобии и русофобии.
«Последние исследования ВЦИОМ говорят вот о чем: 96% населения нашей страны считают огромным конкурентным преимуществом ее многоконфессиональность и многонациональность. Что касается национализма — антисемитизма, исламофобии, русофобии — они действительно имеют тенденцию роста. Это связано с тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Посмотрите на пример Газы», — заявил президент в ходе «Итогов года». Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Путин подчеркнул, что «ничего в этом хорошего нет», а стоят за этим политические силы. При этом в России огромную роль играют конфессии и традиционные ценности.
Глава государства также пояснил ситуацию, связанную с русофобией. По его мнению, это один из векторов борьбы с Россией. «Да, в мире это есть. Мы должны сделать все, чтобы ничего подобного у нас не было», — добавил Путин.
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