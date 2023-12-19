ЕС дал послабление в отношении влияния 12-го пакета санкций на россиян

В ЕС не будут конфисковывать бриллианты у Россиян

19 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян, которыми они будут пользоваться лично. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Страны ЕС не будут конфисковывать ювелирные украшения с бриллиантами у россиян, въезжающих в союз», — рассказали в Еврокомиссии газете «Известия». Отмечается, что конфискованы не будут те украшения, которые ввозятся для личного использования. Ранее в пресс-службе ЕС сообщили, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций. Отмечалось, что прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, передает RT.

В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян, которыми они будут пользоваться лично. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Страны ЕС не будут конфисковывать ювелирные украшения с бриллиантами у россиян, въезжающих в союз», — рассказали в Еврокомиссии газете «Известия». Отмечается, что конфискованы не будут те украшения, которые ввозятся для личного использования. Ранее в пресс-службе ЕС сообщили, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций. Отмечалось, что прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, передает RT.