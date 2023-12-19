ЕС дал послабление в отношении влияния 12-го пакета санкций на россиян

В ЕС не будут конфисковывать бриллианты у Россиян
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В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян Фото:
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В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян, которыми они будут пользоваться лично. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

«Страны ЕС не будут конфисковывать ювелирные украшения с бриллиантами у россиян, въезжающих в союз», — рассказали в Еврокомиссии газете «Известия». Отмечается, что конфискованы не будут те украшения, которые ввозятся для личного использования.

Ранее в пресс-службе ЕС сообщили, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций. Отмечалось, что прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, передает RT.

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В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян, которыми они будут пользоваться лично. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Страны ЕС не будут конфисковывать ювелирные украшения с бриллиантами у россиян, въезжающих в союз», — рассказали в Еврокомиссии газете «Известия». Отмечается, что конфискованы не будут те украшения, которые ввозятся для личного использования. Ранее в пресс-службе ЕС сообщили, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций. Отмечалось, что прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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