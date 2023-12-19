ЕС дал послабление в отношении влияния 12-го пакета санкций на россиян

В Евросоюзе не будут конфисковывать бриллианты у россиян, которыми они будут пользоваться лично. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
«Страны ЕС не будут конфисковывать ювелирные украшения с бриллиантами у россиян, въезжающих в союз», — рассказали в Еврокомиссии газете «Известия». Отмечается, что конфискованы не будут те украшения, которые ввозятся для личного использования.
Ранее в пресс-службе ЕС сообщили, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций. Отмечалось, что прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.