Российские ученые создали мобильное убежище от ядерных угроз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". Ленинградский филиал ФГУП "РосРАО". Сосновый Бор, радиация, хранение радиационных отходов
Мобильное убежище от ядерной угрозы вмещает в себя 54 человека Фото:

Российские ученые создали мобильное модульное убежище, защищающее от ядерного взрыва. Оно поможет избежать светового излучения и защититься от ядерного загрязнения. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности „КУБ-М“ разработано учеными ВНИИ ГОЧС. <…> Оно обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», — сообщается на сайте учреждения. Модельное помещение рассчитано на 54 человека. Его особенность заключается в том, что его можно перевозить даже на автомобиле. Кроме того, такой тип убежища дешевле стационарного практически в два раза. Для работы его нужно подключать к инженерным сетям.

В августе этого года Пентагон заявлял о намерении увеличить ядерный потенциал своей страны. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял, что в мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за действий западных стран. В ноябре президент США Джо Байден шутил о том, что способен «взорвать мир» при помощи одной кнопки, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские ученые создали мобильное модульное убежище, защищающее от ядерного взрыва. Оно поможет избежать светового излучения и защититься от ядерного загрязнения. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности „КУБ-М“ разработано учеными ВНИИ ГОЧС. <…> Оно обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», — сообщается на сайте учреждения. Модельное помещение рассчитано на 54 человека. Его особенность заключается в том, что его можно перевозить даже на автомобиле. Кроме того, такой тип убежища дешевле стационарного практически в два раза. Для работы его нужно подключать к инженерным сетям. В августе этого года Пентагон заявлял о намерении увеличить ядерный потенциал своей страны. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял, что в мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за действий западных стран. В ноябре президент США Джо Байден шутил о том, что способен «взорвать мир» при помощи одной кнопки, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...