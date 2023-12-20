Российские ученые создали мобильное убежище от ядерных угроз

20 декабря 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Мобильное убежище от ядерной угрозы вмещает в себя 54 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские ученые создали мобильное модульное убежище, защищающее от ядерного взрыва. Оно поможет избежать светового излучения и защититься от ядерного загрязнения. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности „КУБ-М“ разработано учеными ВНИИ ГОЧС. <…> Оно обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», — сообщается на сайте учреждения. Модельное помещение рассчитано на 54 человека. Его особенность заключается в том, что его можно перевозить даже на автомобиле. Кроме того, такой тип убежища дешевле стационарного практически в два раза. Для работы его нужно подключать к инженерным сетям. В августе этого года Пентагон заявлял о намерении увеличить ядерный потенциал своей страны. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял, что в мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за действий западных стран. В ноябре президент США Джо Байден шутил о том, что способен «взорвать мир» при помощи одной кнопки, передает телеканал 360.

Российские ученые создали мобильное модульное убежище, защищающее от ядерного взрыва. Оно поможет избежать светового излучения и защититься от ядерного загрязнения. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности „КУБ-М“ разработано учеными ВНИИ ГОЧС. <…> Оно обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», — сообщается на сайте учреждения. Модельное помещение рассчитано на 54 человека. Его особенность заключается в том, что его можно перевозить даже на автомобиле. Кроме того, такой тип убежища дешевле стационарного практически в два раза. Для работы его нужно подключать к инженерным сетям. В августе этого года Пентагон заявлял о намерении увеличить ядерный потенциал своей страны. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял, что в мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за действий западных стран. В ноябре президент США Джо Байден шутил о том, что способен «взорвать мир» при помощи одной кнопки, передает телеканал 360.