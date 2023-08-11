Военный аналитик назвал условия применения ядерного оружия против НАТО

Аналитик Прохватилов предупредил о появлении невидимых ракет на границе с Россией

11 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Шведские ракеты опасны для российского флота, сказал Владимир Прохватилов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В случае возникновения угрозы прямого военного конфликта на границе с Финляндией Россия будет вынуждена применить ядерное оружие. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив, что расширение альянса грозит появлением большего числа ракет Robotsystem 15, опасных для флота РФ. «Риск и негативная сторона вступления Финляндии в НАТО в том, что в два раза увеличивается протяженность границ со странами альянса. Потребуются колоссальные средства все это обустроить. Если говорить на чистоту, то вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что в случае угрозы прямого военного конфликта, мы будем применять сразу же тактическое ядерное оружие. Это уже давно решено в аналитических центрах по стратегическим ядерным вооружениям», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, опасность также заключается в усилении границ со стороны НАТО оружием, которое способно оставаться незамеченными при полете. «Дело в том, что у той же Швеции имеются в наличии крайне опасные ракеты RBS-15 (Robotsystem 15). Дальше они могут появиться у Финляндии. У них пассивная головка самонаведения. Эта ракета медленная, дозвуковая, но она летит, не включая свои радары, а по заложенной программе по привязке к местности. Радиолокаторы наших кораблей и других наших объектов ее не видят. Они включаются только, когда RBS-15 уже вблизи. Поэтому, если промедлить, они просто в считанные минуты уничтожат наш Балтийский, Северный флот. Улучшить возможности обнаружения невозможно. Это серьезная эскалация. Это мнение не мое, а аналитиков Аналитического центра стратегических ядерных сил России и нашего верховного командования. Это просто реальность», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае возникновения угрозы прямого военного конфликта на границе с Финляндией Россия будет вынуждена применить ядерное оружие. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, отметив, что расширение альянса грозит появлением большего числа ракет Robotsystem 15, опасных для флота РФ. «Риск и негативная сторона вступления Финляндии в НАТО в том, что в два раза увеличивается протяженность границ со странами альянса. Потребуются колоссальные средства все это обустроить. Если говорить на чистоту, то вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что в случае угрозы прямого военного конфликта, мы будем применять сразу же тактическое ядерное оружие. Это уже давно решено в аналитических центрах по стратегическим ядерным вооружениям», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, опасность также заключается в усилении границ со стороны НАТО оружием, которое способно оставаться незамеченными при полете. «Дело в том, что у той же Швеции имеются в наличии крайне опасные ракеты RBS-15 (Robotsystem 15). Дальше они могут появиться у Финляндии. У них пассивная головка самонаведения. Эта ракета медленная, дозвуковая, но она летит, не включая свои радары, а по заложенной программе по привязке к местности. Радиолокаторы наших кораблей и других наших объектов ее не видят. Они включаются только, когда RBS-15 уже вблизи. Поэтому, если промедлить, они просто в считанные минуты уничтожат наш Балтийский, Северный флот. Улучшить возможности обнаружения невозможно. Это серьезная эскалация. Это мнение не мое, а аналитиков Аналитического центра стратегических ядерных сил России и нашего верховного командования. Это просто реальность», — подчеркнул эксперт.