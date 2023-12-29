Стали известны подробности ракетной атаки на Белгород

Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб человек, четверо ранены

30 декабря 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Пострадавшие после обстрела люди госпитализированы Фото: Министерство обороны Великобритании В результате ракетной атаки по Белгороду в частном жилом доме погиб мужчина, четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Всего повреждения зафиксированы в 10 частных домах: в них выбиты окна, один дом частично разрушен. Также от обстрела пострадало два автомобиля и была повреждена система водообеспечения Белгорода. Ночью 30 декабря ПВО сбило несколько воздушных целей над Белгородской областью. Точное количество пострадавших и разрушенных объектов от ракетной атаки установят после подомового обхода в светлое время суток.

В результате ракетной атаки по Белгороду в частном жилом доме погиб мужчина, четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Всего повреждения зафиксированы в 10 частных домах: в них выбиты окна, один дом частично разрушен. Также от обстрела пострадало два автомобиля и была повреждена система водообеспечения Белгорода. Ночью 30 декабря ПВО сбило несколько воздушных целей над Белгородской областью. Точное количество пострадавших и разрушенных объектов от ракетной атаки установят после подомового обхода в светлое время суток.