29 декабря 2023

Стали известны подробности ракетной атаки на Белгород

Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб человек, четверо ранены
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие после обстрела люди госпитализированы Фото:

В результате ракетной атаки по Белгороду в частном жилом доме погиб мужчина, четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Всего повреждения зафиксированы в 10 частных домах: в них выбиты окна, один дом частично разрушен. Также от обстрела пострадало два автомобиля и была повреждена система водообеспечения Белгорода.

Ночью 30 декабря ПВО сбило несколько воздушных целей над Белгородской областью. Точное количество пострадавших и разрушенных объектов от ракетной атаки установят после подомового обхода в светлое время суток.

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В результате ракетной атаки по Белгороду в частном жилом доме погиб мужчина, четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницы, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Всего повреждения зафиксированы в 10 частных домах: в них выбиты окна, один дом частично разрушен. Также от обстрела пострадало два автомобиля и была повреждена система водообеспечения Белгорода. Ночью 30 декабря ПВО сбило несколько воздушных целей над Белгородской областью. Точное количество пострадавших и разрушенных объектов от ракетной атаки установят после подомового обхода в светлое время суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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