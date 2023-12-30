Захарова жестко ответила Подоляку, отказавшемуся от переговоров с РФ

Россия никогда не подчинялась ультиматуму или шантажу. Так представитель МИД РФ Мария Захарова ответила советнику Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который заявил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, а выдвинет «ультимативные требования». В своем обращении Захарова назвала киевский режим «террористическими тварями».
«Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает „банковых террористов“, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — написала Захарова у себя в Telegram.
Она напомнила, что Россия «гнала взашей» всех, кто приходил в страну с мечом или гранатой. А все, кто пытался уничтожить страну и народ, получал рецепт от расчеловечивания. Она также написала, что всей страной вместе с Белгородом, где ВСУ устроили обстрелы. URA.RU вело онлайн-трансляцию ЧП.
Ранее Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что переговоров с РФ не будет. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне».
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