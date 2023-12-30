Захарова жестко ответила Подоляку, отказавшемуся от переговоров с РФ

Захарова Подоляку: Россия никогда не подчинялась ультиматуму

30 декабря 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Россия не пойдет на шантаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия никогда не подчинялась ультиматуму или шантажу. Так представитель МИД РФ Мария Захарова ответила советнику Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который заявил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, а выдвинет «ультимативные требования». В своем обращении Захарова назвала киевский режим «террористическими тварями». «Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает „банковых террористов“, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — написала Захарова у себя в Telegram. Она напомнила, что Россия «гнала взашей» всех, кто приходил в страну с мечом или гранатой. А все, кто пытался уничтожить страну и народ, получал рецепт от расчеловечивания. Она также написала, что всей страной вместе с Белгородом, где ВСУ устроили обстрелы. URA.RU вело онлайн-трансляцию ЧП. Ранее Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что переговоров с РФ не будет. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне».

Россия никогда не подчинялась ультиматуму или шантажу. Так представитель МИД РФ Мария Захарова ответила советнику Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который заявил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, а выдвинет «ультимативные требования». В своем обращении Захарова назвала киевский режим «террористическими тварями». «Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает „банковых террористов“, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — написала Захарова у себя в Telegram. Она напомнила, что Россия «гнала взашей» всех, кто приходил в страну с мечом или гранатой. А все, кто пытался уничтожить страну и народ, получал рецепт от расчеловечивания. Она также написала, что всей страной вместе с Белгородом, где ВСУ устроили обстрелы. URA.RU вело онлайн-трансляцию ЧП. Ранее Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что переговоров с РФ не будет. По его словам, Украина выдвинет «ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне».