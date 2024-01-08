Евросоюз готовится отправить военных в Красное море

Боррель: ЕС создаст свою военную операцию по защите Красного моря от хуситов

08 января 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

По словам Борреля, обсуждения по началу операции пройдут в конце недели Фото: miliman/pickupimage.com На этой неделе Евросоюз приступит к обсуждению запуска своей военной операции в Красное море. Ранее миссию по защите моря от атак хуситов начали США. Об этом сообщил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. «Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — передает РИА Новости слова Стано. Он добавил, что в конце этой недели члены Евросоюза приступят к обсуждению этой операции. Новость по теме Какие военные конфликты могут разгореться в 2024 году Шеф Пентагона Ллойд Остин 19 декабря заявил о начале операции по защите Красного моря и Аденского залива. В частности, воды будут защищаться от атак хуситов «Страж процветания». Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) затрагивают интересы более 40 стран и нарушают порядка 20% морских перевозок в Красном море. В свою очередь, член политического совета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси отметил, что государства, присоединившиеся к международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов, попадут под прицел ракет. Эта коалиция сформирована для обеспечения свободы навигации торговых судов в Красном море. Боррель на это ответил тем, что страны-члены ЕС решили принять участие в операции США. По его словам, атаки хуситов представляют угрозу для свободы судоходства в море. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На этой неделе Евросоюз приступит к обсуждению запуска своей военной операции в Красное море. Ранее миссию по защите моря от атак хуситов начали США. Об этом сообщил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. «Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — передает РИА Новости слова Стано. Он добавил, что в конце этой недели члены Евросоюза приступят к обсуждению этой операции. Шеф Пентагона Ллойд Остин 19 декабря заявил о начале операции по защите Красного моря и Аденского залива. В частности, воды будут защищаться от атак хуситов «Страж процветания». Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) затрагивают интересы более 40 стран и нарушают порядка 20% морских перевозок в Красном море. В свою очередь, член политического совета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси отметил, что государства, присоединившиеся к международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов, попадут под прицел ракет. Эта коалиция сформирована для обеспечения свободы навигации торговых судов в Красном море. Боррель на это ответил тем, что страны-члены ЕС решили принять участие в операции США. По его словам, атаки хуситов представляют угрозу для свободы судоходства в море.