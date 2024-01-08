Евросоюз готовится отправить военных в Красное море

Боррель: ЕС создаст свою военную операцию по защите Красного моря от хуситов
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По словам Борреля, обсуждения по началу операции пройдут в конце недели Фото:

На этой неделе Евросоюз приступит к обсуждению запуска своей военной операции в Красное море. Ранее миссию по защите моря от атак хуситов начали США. Об этом сообщил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

«Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — передает РИА Новости слова Стано. Он добавил, что в конце этой недели члены Евросоюза приступят к обсуждению этой операции.

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Шеф Пентагона Ллойд Остин 19 декабря заявил о начале операции по защите Красного моря и Аденского залива. В частности, воды будут защищаться от атак хуситов «Страж процветания». Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) затрагивают интересы более 40 стран и нарушают порядка 20% морских перевозок в Красном море.

В свою очередь, член политического совета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси отметил, что государства, присоединившиеся к международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов, попадут под прицел ракет. Эта коалиция сформирована для обеспечения свободы навигации торговых судов в Красном море.

Боррель на это ответил тем, что страны-члены ЕС решили принять участие в операции США. По его словам, атаки хуситов представляют угрозу для свободы судоходства в море.

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На этой неделе Евросоюз приступит к обсуждению запуска своей военной операции в Красное море. Ранее миссию по защите моря от атак хуситов начали США. Об этом сообщил представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. «Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — передает РИА Новости слова Стано. Он добавил, что в конце этой недели члены Евросоюза приступят к обсуждению этой операции. Шеф Пентагона Ллойд Остин 19 декабря заявил о начале операции по защите Красного моря и Аденского залива. В частности, воды будут защищаться от атак хуситов «Страж процветания». Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) затрагивают интересы более 40 стран и нарушают порядка 20% морских перевозок в Красном море. В свою очередь, член политического совета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси отметил, что государства, присоединившиеся к международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов, попадут под прицел ракет. Эта коалиция сформирована для обеспечения свободы навигации торговых судов в Красном море. Боррель на это ответил тем, что страны-члены ЕС решили принять участие в операции США. По его словам, атаки хуситов представляют угрозу для свободы судоходства в море.
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