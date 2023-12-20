Политика Боррель: страны ЕС подключились к операции США в Красном море 20 декабря 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Страны Евросоюза присоединились к операции США, заявил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны, входящие в Евросоюз, решили принять участие в операции США по защите Красного моря от атак хуситов по торговым судам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран Евросоюза государства решили внести свой вклад в операцию США», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). О начале многонациональной операции по защите Красного моря объявлял глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, нападения хуситов с территорий в Йемене требуют «совместного ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает участия в операции США. Страны, входящие в Евросоюз, решили принять участие в операции США по защите Красного моря от атак хуситов по торговым судам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран Евросоюза государства решили внести свой вклад в операцию США», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). О начале многонациональной операции по защите Красного моря объявлял глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, нападения хуситов с территорий в Йемене требуют «совместного ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает участия в операции США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям