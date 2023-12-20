20 декабря 2023

Боррель: страны ЕС подключились к операции США в Красном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны Евросоюза присоединились к операции США, заявил Жозеп Боррель Фото:

Страны, входящие в Евросоюз, решили принять участие в операции США по защите Красного моря от атак хуситов по торговым судам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран Евросоюза государства решили внести свой вклад в операцию США», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

О начале многонациональной операции по защите Красного моря объявлял глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, нападения хуситов с территорий в Йемене требуют «совместного ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает участия в операции США.

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Страны, входящие в Евросоюз, решили принять участие в операции США по защите Красного моря от атак хуситов по торговым судам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран Евросоюза государства решили внести свой вклад в операцию США», — написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter). О начале многонациональной операции по защите Красного моря объявлял глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, нападения хуситов с территорий в Йемене требуют «совместного ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает участия в операции США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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