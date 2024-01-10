Путин поставил рекорд, обратившись к россиянам в новогоднюю ночь

10 января 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

Новогодняя трансляция Путина собрала рекордный показатель просмотров за последние пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина, прошедшая 31 декабря 2023 года, собрала рекордный показатель просмотров за последние пять лет. Такие данные предоставила исследовательская компания Mediascope. Трансляция на 27 телеканалах была просмотрена 46,6% россиян, что является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом в компании рассказали «Ведомостям». В рейтинге участвовали только люди старше четырех лет, которые проживают в городах с населением выше 100 тысяч человек. При расчетах учитывался домашний и дачный просмотр. В московском транспорте на медиаэкранах запускали трансляцию с новогодним обращением Путина и поздравлением мэра столицы Сергея Собянина. Также пассажиры смотрели тематический эфир все праздничные дни, передает телеканал 360.

Трансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина, прошедшая 31 декабря 2023 года, собрала рекордный показатель просмотров за последние пять лет. Такие данные предоставила исследовательская компания Mediascope. Трансляция на 27 телеканалах была просмотрена 46,6% россиян, что является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом в компании рассказали «Ведомостям». В рейтинге участвовали только люди старше четырех лет, которые проживают в городах с населением выше 100 тысяч человек. При расчетах учитывался домашний и дачный просмотр. В московском транспорте на медиаэкранах запускали трансляцию с новогодним обращением Путина и поздравлением мэра столицы Сергея Собянина. Также пассажиры смотрели тематический эфир все праздничные дни, передает телеканал 360.