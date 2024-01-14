Путин раскрыл, за чем стоит будущее России

Путин: будущее России стоит за развитием Дальнего Востока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о намерении продолжать развивать Дальний Восток Фото:

Будущее России стоит за освоением дальневосточного региона, так же, как и за Арктикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не случайно еще в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. <…> Потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь десять тенденций сбыта здесь и партнерства в самом широком смысле этого слова <…> Мы уделяли этому внимание, уделяем и будем в дальнейших исследованиях, потому что, безусловно, за этим будущее страны так же, как и за Арктикой», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Палу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Российский лидер подчеркнул, что дальневосточный регион является одним из самых отдаленных в стране. По его словам, необходимо осваивать эти территории. Он также пообещал дальше работать над развитием этого региона.

Ранее Путин во время визита в Хабаровск заявил, что программы развития Дальнего Востока стали куда заметнее, пишет деловое издание «Взгляд». Также он говорил о намерении соединить регион с Санкт-Петербургом, проведя автомагистраль.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Будущее России стоит за освоением дальневосточного региона, так же, как и за Арктикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы не случайно еще в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. <…> Потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь десять тенденций сбыта здесь и партнерства в самом широком смысле этого слова <…> Мы уделяли этому внимание, уделяем и будем в дальнейших исследованиях, потому что, безусловно, за этим будущее страны так же, как и за Арктикой», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Палу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Российский лидер подчеркнул, что дальневосточный регион является одним из самых отдаленных в стране. По его словам, необходимо осваивать эти территории. Он также пообещал дальше работать над развитием этого региона. Ранее Путин во время визита в Хабаровск заявил, что программы развития Дальнего Востока стали куда заметнее, пишет деловое издание «Взгляд». Также он говорил о намерении соединить регион с Санкт-Петербургом, проведя автомагистраль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...