Путин раскрыл, за чем стоит будущее России

Путин: будущее России стоит за развитием Дальнего Востока

14 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о намерении продолжать развивать Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущее России стоит за освоением дальневосточного региона, так же, как и за Арктикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы не случайно еще в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. <…> Потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь десять тенденций сбыта здесь и партнерства в самом широком смысле этого слова <…> Мы уделяли этому внимание, уделяем и будем в дальнейших исследованиях, потому что, безусловно, за этим будущее страны так же, как и за Арктикой», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Палу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Российский лидер подчеркнул, что дальневосточный регион является одним из самых отдаленных в стране. По его словам, необходимо осваивать эти территории. Он также пообещал дальше работать над развитием этого региона. Ранее Путин во время визита в Хабаровск заявил, что программы развития Дальнего Востока стали куда заметнее, пишет деловое издание «Взгляд». Также он говорил о намерении соединить регион с Санкт-Петербургом, проведя автомагистраль.

Будущее России стоит за освоением дальневосточного региона, так же, как и за Арктикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы не случайно еще в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. <…> Потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь десять тенденций сбыта здесь и партнерства в самом широком смысле этого слова <…> Мы уделяли этому внимание, уделяем и будем в дальнейших исследованиях, потому что, безусловно, за этим будущее страны так же, как и за Арктикой», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Палу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Российский лидер подчеркнул, что дальневосточный регион является одним из самых отдаленных в стране. По его словам, необходимо осваивать эти территории. Он также пообещал дальше работать над развитием этого региона. Ранее Путин во время визита в Хабаровск заявил, что программы развития Дальнего Востока стали куда заметнее, пишет деловое издание «Взгляд». Также он говорил о намерении соединить регион с Санкт-Петербургом, проведя автомагистраль.