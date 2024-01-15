Назван лучший тренер года по версии ФИФА

Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

16 января 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Лучшим футбольным тренером в 2023 году стал Хосеп Гвардиола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает «Матч ТВ». «Главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола стал лауреатом премии лучшему тренеру года по версии ФИФА», — передает «Матч ТВ». За право получить высшую награду также боролись тренер сборной Италии Лучано Спалетти и возглавляющий миланский «Интер» Симоне Идзаги. При выборе лучшего тренера учитывались его успехи с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.

Лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает «Матч ТВ». «Главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола стал лауреатом премии лучшему тренеру года по версии ФИФА», — передает «Матч ТВ». За право получить высшую награду также боролись тренер сборной Италии Лучано Спалетти и возглавляющий миланский «Интер» Симоне Идзаги. При выборе лучшего тренера учитывались его успехи с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.