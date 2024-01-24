В Тюмень из ЯНАО доставили пламя Всероссийского семейного очага

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Огонь Всероссийского семейного очага был зажжен на ВДНХ в Москве 24 января Фото:

В Тюмень доставили огонь Всероссийского семейного очага, который был зажжен на выставке «Россия» в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Огонь Всероссийского семейного очага доставлен в Тюмень. Его зажгли на выставке „Россия“ на ВДНХ в Москве. В церемонии принимала участие семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из ЯНАО. Они привезли огонь в Салехард. Сегодня из Салехарда огонь прибыл в Тюмень в сопровождении руководителя Представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Андрея Коваля», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что в тюменском аэропорту Рощино огонь Всероссийского семейного очага встретили вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, а также представители семей Любенко и Рыбиных. Лампада с пламенем будет храниться в региональном центре «Семья».

ЯНАО стал единственным регионом УрФО, представители которого приняли участие в церемонии зажжения огня Всероссийского семейного очага. Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые», где президент Владимир Путин дал старт Году семьи.

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В Тюмень доставили огонь Всероссийского семейного очага, который был зажжен на выставке «Россия» в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Огонь Всероссийского семейного очага доставлен в Тюмень. Его зажгли на выставке „Россия“ на ВДНХ в Москве. В церемонии принимала участие семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из ЯНАО. Они привезли огонь в Салехард. Сегодня из Салехарда огонь прибыл в Тюмень в сопровождении руководителя Представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Андрея Коваля», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в тюменском аэропорту Рощино огонь Всероссийского семейного очага встретили вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, а также представители семей Любенко и Рыбиных. Лампада с пламенем будет храниться в региональном центре «Семья». ЯНАО стал единственным регионом УрФО, представители которого приняли участие в церемонии зажжения огня Всероссийского семейного очага. Торжественное мероприятие прошло в Москве на выставке «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые», где президент Владимир Путин дал старт Году семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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