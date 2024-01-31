В Южной Корее разбился американский F-16: что произошло

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 у берегов Южной Кореи
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Причина крушения F-16 на данный момент неизвестна Фото:

Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Республики Корея. Пилот катапультировался и не пострадал. URA.RU собрало в своем материале подробности происшествия.

Первые сообщения о крушении F-16 в Южной Корее

Истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи. Пилот катапультировался и не пострадал. Инцидент произошел около 08:40 по местному времени в провинции Чолла-Пукто рядом с авиабазой Кунсан.

США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи

Американские ВВС подтвердили падение самолета и сообщили, что летчик успешно катапультировался и был спасен примерно в 09:30. Он находится в сознании. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния. В заявлении авиабазы Кунсан также отмечается, что во время полета произошла нештатная ситуация.

Причина крушения F-16 у берегов Южной Кореи

На данный момент причина крушения неизвестна. Соответствующая информация будет опубликована после проведения расследования инцидента.

Как будут расследовать крушение самолета

В США выразили благодарность Республике Корея за помощь в спасении американского военнослужащего. Сейчас все усилия будут перенаправлены на поиск обломков самолета.

Похожая ситуация с крушением F-16

Аналогичный инцидент произошел в декабре 2023 года, когда американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. Пилот в тот момент также смог удачно катапультировался.

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Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Республики Корея. Пилот катапультировался и не пострадал. URA.RU собрало в своем материале подробности происшествия. Истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи. Пилот катапультировался и не пострадал. Инцидент произошел около 08:40 по местному времени в провинции Чолла-Пукто рядом с авиабазой Кунсан. Американские ВВС подтвердили падение самолета и сообщили, что летчик успешно катапультировался и был спасен примерно в 09:30. Он находится в сознании. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния. В заявлении авиабазы Кунсан также отмечается, что во время полета произошла нештатная ситуация. На данный момент причина крушения неизвестна. Соответствующая информация будет опубликована после проведения расследования инцидента. В США выразили благодарность Республике Корея за помощь в спасении американского военнослужащего. Сейчас все усилия будут перенаправлены на поиск обломков самолета. Аналогичный инцидент произошел в декабре 2023 года, когда американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. Пилот в тот момент также смог удачно катапультировался.
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Ссылки по теме
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