09 февраля 2024

На Украине объявили новый этап конфликта с РФ после смены руководства ВСУ

Политолог Карасев: кадровые перестановки в ВСУ означают новый этап конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, Сырский Александр, stock
Вадим Карасев заявил, что Владимир Зеленский пытается придать смысл мобилизации украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) означают, что украинский президент Владимир Зеленский хочет начать новый этап конфликта с РФ, повторив контрнаступление. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Зеленский <…> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <…> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского — прим. URA.RU)? За <…> территории и Крым», — сообщил Карасев в интервью на youtube-канале «Вышка». Он отметил, что из-за ситуации на фронте перед Зеленским возник выбор: заключить мирное соглашение с РФ или обновить командный состав и начать контрнаступление, чтобы отвлечь украинцев от внутренних проблем страны.

По словам эксперта, заменой главкома Валерия Залужного украинский лидер пытается придать значение мобилизации граждан Украины. Он добавил, что кадровые перестановки в ВСУ доказывают, что Зеленский сделал выбор в пользу боевых действий.

Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины, передает телеканал 360. Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

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Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) означают, что украинский президент Владимир Зеленский хочет начать новый этап конфликта с РФ, повторив контрнаступление. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Зеленский <…> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <…> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского — прим. URA.RU)? За <…> территории и Крым», — сообщил Карасев в интервью на youtube-канале «Вышка». Он отметил, что из-за ситуации на фронте перед Зеленским возник выбор: заключить мирное соглашение с РФ или обновить командный состав и начать контрнаступление, чтобы отвлечь украинцев от внутренних проблем страны. По словам эксперта, заменой главкома Валерия Залужного украинский лидер пытается придать значение мобилизации граждан Украины. Он добавил, что кадровые перестановки в ВСУ доказывают, что Зеленский сделал выбор в пользу боевых действий. Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины, передает телеканал 360. Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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