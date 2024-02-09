На Украине объявили новый этап конфликта с РФ после смены руководства ВСУ

Политолог Карасев: кадровые перестановки в ВСУ означают новый этап конфликта

10 февраля 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Вадим Карасев заявил, что Владимир Зеленский пытается придать смысл мобилизации украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) означают, что украинский президент Владимир Зеленский хочет начать новый этап конфликта с РФ, повторив контрнаступление. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Зеленский <…> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <…> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского — прим. URA.RU)? За <…> территории и Крым», — сообщил Карасев в интервью на youtube-канале «Вышка». Он отметил, что из-за ситуации на фронте перед Зеленским возник выбор: заключить мирное соглашение с РФ или обновить командный состав и начать контрнаступление, чтобы отвлечь украинцев от внутренних проблем страны. По словам эксперта, заменой главкома Валерия Залужного украинский лидер пытается придать значение мобилизации граждан Украины. Он добавил, что кадровые перестановки в ВСУ доказывают, что Зеленский сделал выбор в пользу боевых действий. Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины, передает телеканал 360. Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) означают, что украинский президент Владимир Зеленский хочет начать новый этап конфликта с РФ, повторив контрнаступление. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Зеленский <…> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <…> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского — прим. URA.RU)? За <…> территории и Крым», — сообщил Карасев в интервью на youtube-канале «Вышка». Он отметил, что из-за ситуации на фронте перед Зеленским возник выбор: заключить мирное соглашение с РФ или обновить командный состав и начать контрнаступление, чтобы отвлечь украинцев от внутренних проблем страны. По словам эксперта, заменой главкома Валерия Залужного украинский лидер пытается придать значение мобилизации граждан Украины. Он добавил, что кадровые перестановки в ВСУ доказывают, что Зеленский сделал выбор в пользу боевых действий. Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины, передает телеканал 360. Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.