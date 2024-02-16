16 февраля 2024

В Германии удивились отношению украинских беженцев к бесплатным продуктам

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, ценники, сыр, ценник, полки магазина
Среди продуктов, выкинутых украинскими беженцами — сыр, йогурт и салат Фото:

Украинские беженцы, проживающие в немецком городе Гера, выбрасывали в мусорные баки нераспечатанные бесплатные продукты. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

«Свежие продукты из местного буфета оказались в нераспечатанном виде в мусорном ведре, выброшенном украинскими беженцами. Сыр, салат, йогурт, приправы — безупречно упакованные и съедобные продукты с плиты в городе Гера, Тюрингия, были обнаружены в середине декабря в мусорном ведре за углом — казалось бы, выброшены без разбора», — написали немецкие журналисты.

Очевидцы описали один из случаев, когда вышедшие из машины с украинскими номерами люди опорожняли полные еды пакеты в мусорные баки. Бесплатные продукты беженцам выдали в сети общественного питания Geraer Tafel. После инцидента руководитель компании заявил, что продовольственная карта выкинувшего еду мужчины была аннулирована. Немцы подчеркнули, что подобные ситуации — не редкость.

Ранее украинские беженцы в Ирландии жаловались властям, что им приходилось каждый день проходить не менее километра, чтобы дойти до отеля, где им организовали питание, передает MK. Другие украинцы жаловались на тесноту в помещениях, где их разместили.

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Украинские беженцы, проживающие в немецком городе Гера, выбрасывали в мусорные баки нераспечатанные бесплатные продукты. Об этом сообщает немецкое издание Focus. «Свежие продукты из местного буфета оказались в нераспечатанном виде в мусорном ведре, выброшенном украинскими беженцами. Сыр, салат, йогурт, приправы — безупречно упакованные и съедобные продукты с плиты в городе Гера, Тюрингия, были обнаружены в середине декабря в мусорном ведре за углом — казалось бы, выброшены без разбора», — написали немецкие журналисты. Очевидцы описали один из случаев, когда вышедшие из машины с украинскими номерами люди опорожняли полные еды пакеты в мусорные баки. Бесплатные продукты беженцам выдали в сети общественного питания Geraer Tafel. После инцидента руководитель компании заявил, что продовольственная карта выкинувшего еду мужчины была аннулирована. Немцы подчеркнули, что подобные ситуации — не редкость. Ранее украинские беженцы в Ирландии жаловались властям, что им приходилось каждый день проходить не менее километра, чтобы дойти до отеля, где им организовали питание, передает MK. Другие украинцы жаловались на тесноту в помещениях, где их разместили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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