На трассе Курган — Тюмень потерялись девять километров. Видео

27 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

На 91 километре трассы заканчивается Курганская область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Р-254 Курган — Тюмень после 91 километра, на котором заканчивается территория Курганской области, уже в Тюменской области следующим расположен 100 километр. Об этом URA.RU сообщил читатель, который проезжал на данном участке трассы, и предоставил видео. «На дороге Курган — Тюмень после 91 столба идет 100», — рассказал читатель. Также он заметил, что в связи с такой особенностью распределения километров на автодороге не понятен порядок ремонтных работ. К примеру, как сказал читатель, ремонтируют участок от 85 километра до 105, а сколько из них реально километров было отремонтировано, и как поступили с девятью километрами — вопрос открыт. По данным сайта Росавтодор, территория Курганской области на автодороге от города Кургана до города Тюмень заканчивается на 91 километре. Тюменская область, согласно сайту, начинается почти на 100 километре. Корреспондент обратился к ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое управляет федеральными дорогами на территории Курганской области. Представитель учреждения сообщил, что на территории, которую курирует ФКУ Упрдор «Южный Урал» никаких нареканий нет. Трасса, как сообщил представитель, идет от 0 по 91 километр, до границы Курганской области. Остальная часть трассы курируется ФКУ «Уралуправтодор». Корреспондент обратился с запросом в ФКУ «Уралуправтодор». Оперативно получить комментарий не удалось. Ответ будет добавлен в новость после получения. Источник, знакомый с данной ситуацией, сообщил URA.RU, что ранее протяженность трасс принято было считать от нулевого километра, а затем правила изменились, с чем может быть связано исчезновение километров. К тому же, как рассказал источник, статус автодороги Курган — Тюмень ранее менялся, что также могло на это повлиять. Ранее URA.RU сообщало, что дорожное полотно курганской трассы пришло в негодность спустя два года после ремонта. Упрдор «Южный Урал» сообщал подрядчику о недопустимости такого ремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На трассе Р-254 Курган — Тюмень после 91 километра, на котором заканчивается территория Курганской области, уже в Тюменской области следующим расположен 100 километр. Об этом URA.RU сообщил читатель, который проезжал на данном участке трассы, и предоставил видео. «На дороге Курган — Тюмень после 91 столба идет 100», — рассказал читатель. Также он заметил, что в связи с такой особенностью распределения километров на автодороге не понятен порядок ремонтных работ. К примеру, как сказал читатель, ремонтируют участок от 85 километра до 105, а сколько из них реально километров было отремонтировано, и как поступили с девятью километрами — вопрос открыт. По данным сайта Росавтодор, территория Курганской области на автодороге от города Кургана до города Тюмень заканчивается на 91 километре. Тюменская область, согласно сайту, начинается почти на 100 километре. Корреспондент обратился к ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое управляет федеральными дорогами на территории Курганской области. Представитель учреждения сообщил, что на территории, которую курирует ФКУ Упрдор «Южный Урал» никаких нареканий нет. Трасса, как сообщил представитель, идет от 0 по 91 километр, до границы Курганской области. Остальная часть трассы курируется ФКУ «Уралуправтодор». Корреспондент обратился с запросом в ФКУ «Уралуправтодор». Оперативно получить комментарий не удалось. Ответ будет добавлен в новость после получения. Источник, знакомый с данной ситуацией, сообщил URA.RU, что ранее протяженность трасс принято было считать от нулевого километра, а затем правила изменились, с чем может быть связано исчезновение километров. К тому же, как рассказал источник, статус автодороги Курган — Тюмень ранее менялся, что также могло на это повлиять. Ранее URA.RU сообщало, что дорожное полотно курганской трассы пришло в негодность спустя два года после ремонта. Упрдор «Южный Урал» сообщал подрядчику о недопустимости такого ремонта.