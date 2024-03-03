Байден поцеловал премьера Италии на прощание. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден провел встречу с Джорджей Мелони Фото:

В финале переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони президент США Джо Байден на прощание поцеловал свою коллегу в макушку. На встрече обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке.

Этот эмоциональный жест привлек внимание пользователей в социальных сетях. Подобное действие со стороны Байдена назвали «новым дипломатическим трендом».

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В финале переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони президент США Джо Байден на прощание поцеловал свою коллегу в макушку. На встрече обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке. Этот эмоциональный жест привлек внимание пользователей в социальных сетях. Подобное действие со стороны Байдена назвали «новым дипломатическим трендом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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