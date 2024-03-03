Джо Байден провел встречу с Джорджей Мелони
В финале переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони президент США Джо Байден на прощание поцеловал свою коллегу в макушку. На встрече обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке.
Этот эмоциональный жест привлек внимание пользователей в социальных сетях. Подобное действие со стороны Байдена назвали «новым дипломатическим трендом».
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