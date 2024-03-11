Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине

11 марта 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Протяженность оборонительных линей составит две тысячи километров, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений на территории страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Важная тема — фортификация. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача», — написал Зеленский. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на строительство данных сооружений в текущем году выделено более 20 миллиардов гривен (примерно 525,6 миллиона долларов). Однако по словам депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктории Сюмар, средств, выделенных на эти цели, недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений на территории страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Важная тема — фортификация. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача», — написал Зеленский. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на строительство данных сооружений в текущем году выделено более 20 миллиардов гривен (примерно 525,6 миллиона долларов). Однако по словам депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктории Сюмар, средств, выделенных на эти цели, недостаточно.