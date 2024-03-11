Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине

Протяженность оборонительных линей составит две тысячи километров, заявил Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений на территории страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Важная тема — фортификация. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача», — написал Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на строительство данных сооружений в текущем году выделено более 20 миллиардов гривен (примерно 525,6 миллиона долларов). Однако по словам депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктории Сюмар, средств, выделенных на эти цели, недостаточно.
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